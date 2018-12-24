陸宣佈明年元旦起調整部分進出口稅率

2018年12月24日 12:50 工商 康彰榮

中國財政部24日宣佈，自2019年1月1日起對706項商品實施進口暫定稅率；自2019年7月1日起，取消14項資訊技術產品進口暫定稅率，同時縮小1項進口暫定稅率適用範圍。

中國財政部指出，經國務院關稅稅則委員會審議通過，並報國務院批准，自2019年1月1日起，調整部分商品的進出口關稅。

在進口關稅面，財政部指出，為積極擴大進口，削減進口環節制度性成本，助力供給側結構性改革，中國將對700餘項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產原料實施零關稅，適當降低棉花滑准稅和部分毛皮進口暫定稅率，取消有關錳渣等4種固體廢物的進口暫定稅率，取消氯化亞碸、新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

繼續對國內發展亟需的航空發動機、汽車生產線焊接機器人等先進設備、天然飼草、天然鈾等資源性產品實施較低的進口暫定稅率。

出口關稅方面，為適應出口管理制度的改革需要，促進能源資源產業的結構調整、提質增效，自2019年1月1日起，對化肥、磷灰石、鐵礦砂、礦渣、煤焦油、木漿等94項商品不再徵收出口關稅。

為支持「一帶一路」和自由貿易區建設，加快推進中國與相關國家的經濟貿易合作，營造有利於經濟長期健康穩定發展的外部條件，2019年中國對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率，其中進一步降稅的有中國與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、澳洲、韓國、喬治亞自貿協定以及亞太貿易協定。

根據大陸與香港、澳門簽署的貨物貿易協定，對原產於香港、澳門的進口貨物將全面實施零關稅。隨著最惠國稅率的降低，相應調整亞太貿易協定項下的孟加拉和寮國兩國特惠稅率。

另外，2019年7月1日起，中國還將對298項資訊技術產品的最惠國稅率實施第四步降稅，同時對部分資訊技術產品的暫定稅率作相應調整。

(工商 )