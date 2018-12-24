破解大腦奧秘　科技部編4億元試行

2018年12月24日 13:01 中時 林志成

腦科學為本世紀最受全球重視的研究主題之一，科技部明年推動「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」，即日起受理學研界投件申請，以1.5年＋4年之模式推動，初期先補助1年7個月試行，預計花3、4億元經費，選出潛力團隊後，再整合推動4年期研究計畫。

美國、日本、歐盟等相繼推出國家級腦科學計畫，投入龐大經費，聚焦在腦疾病療法與模擬腦運作人工智能開發，顯示對該領域之重視，預期腦科研的突破將有助於解開人類行為的模式，如食慾、性向、睡眠、記憶等基本生命現象。

另一方面，腦科學研究衍生之新知識、新技術及新應用的深度與廣度，有助培育優秀研究人才，建構尖端技術與研究資源，對科技與產業的發展產生深遠的影響。

台灣決定跟進這個世界潮流，科技部明年推動「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」，以創新科技破解大腦奧秘為核心，集中資源，透過跨領域結合包括資通訊、晶片開發、機械控制、臨床醫學及人文社會等領域優質研發強項，以最完整架構，發展腦與神經科學之創新與關鍵技術，提升腦科學研發及腦科技應用，並強化國際夥伴關係，帶動生醫科技領域產業發展。

科技部表示，這項計畫內容包含「腦秘密之探索及其創新科技之研發」、「腦科學/科技之應用」，藉由開發創新技術，用以探索腦神經細胞的連結方式和運作機制，了解大腦是如何控制情緒、思考、記憶、意識等，並導引研發團隊利用相關人工智慧工具進行模擬研究，將成果應用於開發預防、診斷、治療等之技術與策略。

台灣腦科技發展及國際躍升計畫規劃以1.5+4年模式推動。科技部長陳良基表示，這是首次採用此方式來推動研究計畫，初期1年7個月試行共補助3到4億元經費，目前仍在立法院審核；至於後續4年，預估每年提供10億經費補助。

此外，本計畫強化國際鏈結，致力於提高計畫國際能見度，建立國際合作夥伴關係，以提升研究之深度與廣度，同時，鼓勵提出與產業界技轉及合作的方案，加值研發成果，發展創新生醫產業。

(中時 )