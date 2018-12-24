環評法年底前未出爐跳票 環保署坦言有困難

環評法年底前未出爐跳票，環保署代理署長蔡鴻德坦言有困難。（王思慧攝）

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中時

中油觀塘案通過環評後，外界質疑環評制度有問題，立委蔣萬安多次要求儘速修正並送立法院，但今（24）日在社福及衛環委員會上，環保署表示，環評法目前未出爐，坦言有困難。讓蔣萬安痛批「跳票」，難道現在是看守內閣，不能因為前環保署長李應元下台就停擺。環保署強調還是會力拼年底前送到立院。

立院社環委員今針對「火力發電廠降低發電量公投案」、「參加聯合國COP24返國報告與因應」及「入冬空品不良與境外污染之因應」進行專題報告。蔣萬安質詢針對環評法問環保署代理署長蔡鴻德，環保署原承諾今年底前會送出該修正草案，但現在都還沒看到，蔡鴻德回應，目前條文有爭議，年底前要如期送出的確有難度。

蔣萬安怒批，年底前環評法要送到立院是前環保署長李應元承諾過的，不能因為現在署長不是他政策就停擺不做，現在年底只剩一個禮拜，政策根本是空轉。

環保署綜合計畫處長劉宗勇表示，修法是針對比較爭議的法令該如何訂定，目前還在研議無法定案，主要包括一些老舊環評案件，廢止程序該怎麼操作；目的事業主管機關的角色及功能如何來執行等。

立委所提版本比較多爭議未定，環評委員會的環委如何組成（官派比例），才可以化解外界疑義；目前環評委員比較關注是資料的公信力，因此未來在記點、強制評鑑上該如何落實，還在研議中。劉宗勇強調，還是會盡量拚年底前送給立法院。

(中時 )

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