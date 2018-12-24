對小英處理兩岸關係表現 6成6民眾不滿意

2018年12月24日 12:52 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布民調顯示，台灣成年人當中，只有2成5對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有6成6不滿意；不滿意的人數創下歷史新高。基金會董事長游盈隆表示，多數民眾對兩岸政策表現不滿，這無疑是一個非常嚴重的警訊。

蔡英文總統2016年5月20日就職演說，主張維持台海兩岸和平穩定的現狀，不提「九二共識」，一時之間在台灣獲得人民熱烈的掌聲，但兩岸關係從此明顯倒退，官方協商大門迅及關閉，兩岸兩會民間正式協商機制停擺。

游盈隆指出，兩岸經貿交流看似依舊，暗地裡問題叢生；中國觀光客銳減，台灣部分旅遊業叫苦連天；兩岸外交及相關部門不時磨擦碰撞，教育文化等各界交流漸趨冷卻；不時還有兩岸高層官員言詞交鋒，火藥味濃厚等等。兩年半來，兩岸關係持續緊張。

他說，2018台灣地方大選執政的民進黨遭受空前的挫敗，選後，台灣人對蔡總統處理兩岸關係的表現又是什麼樣的反應？值得探究。

台灣民意基金會在民調中詢問：「整體而言，您滿意或不滿意蔡英文總統兩年多來處理兩岸關係的表現？」

結果發現：4.8%非常滿意，20.5%還算滿意，33.3%不太滿意，32.4%非常不滿意，9%沒意見/不知道或拒答。

他說，換言之，最新民意顯示，在20歲以上的台灣成年人當中，只有2成5對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有6成6不滿意；不滿意的人比滿意的人多41個百分點，且強烈不滿的人多達三成二，雙雙創下歷史紀錄。

游盈隆認為，這項發現顯示，台灣社會高達三分之二多數的人對蔡總統兩年多來的整體兩岸政策表現是不滿的、失望的、期待改善的。肯定蔡總統兩岸表現的人僅剩四分之一，是相當弱勢的少數。「這無疑是一個非常嚴重的警訊。」

他說，從近兩年多來民意反應的趨勢看，2018台灣地方大選過後，民眾不滿蔡總統處理兩岸關係的表現到達了歷史的最高點。當蔡總統的兩岸表現不受絕大多數台灣人民的肯定和支持時，不但嚴重打擊蔡總統的領導威信，也可能讓中共當局有可乘之機，未來若對台展開更多更大的壓迫性攻勢，蔡政府的社會支持力量將欲顯薄弱，不可不慎。

(工商 )