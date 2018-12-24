美政府關門恐持續至1月 劉鶴訪美談判面臨變數

2018年12月24日 16:16 中時 藍孝威

據《華爾街日報》報導，白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）23日警示，政府關門有可能持續到2019年1月。由於中美仍處於90天的貿易摩擦談判期，並且約定明年1月時舉行新一輪貿易談判，受到美國政府停止運作影響，中美談判恐面臨變數。

美國國會參議院和眾議院21日晚上休會，涉及特定撥款項目沒有達成金額相對接近的預算方案，無法滿足總統川普就美國與墨西哥之間修建邊界隔離牆所提資金要求，部分聯邦政府機構因而從22日零時起關門，80萬名僱員將被迫無薪工作或者因為無法領取工資而放假。

關門將影響80萬美國聯邦政府僱員，其中大約42萬人屬於「核心崗位」，聖誕節來臨前將無薪工作，其餘38萬人則被迫休無薪假。川普隨後在推特上發佈視頻表示，希望政府關門「不要持續太久」。

值得注意的是，美國政府關門正值中美談判的關鍵時刻，這對中美貿易談判將帶來負面影響。香港《南華早報》22日刊文稱，美國政府關門將有可能是中美達成貿易協議的又一個障礙。

文章稱，中美在90天的停火期間通過談判結束貿易戰的可能性被美國政府關門進一步削減了。專家們警示說，要看關門會持續多久，中美談判代表1月份重新會晤的計劃有可能被打亂。

亞洲貿易中心咨詢公司執行董事埃爾姆斯（Deborah Elms）說，問題是關門會持續多久。如果只是一天兩天的話，那不是什麼重大災難。但是關門持續一周或兩周，這就會成為一個真正的難題了。尤其是在中美當前的情況下，本身時間就很緊迫，最後期限迫在眉睫，這真是個問題。

文章稱，一些官員要為1月份的正式談判安排後勤作業。鑒於安排如此重要的外交事件的後勤挑戰，關門若持續，這意味著1月份的會晤變得越來越不可能了。

中美雙方此前均證實，兩國官員將於1月舉行談判。美國財政部長穆欽18日在接受美國彭博社採訪時表示，美國和中國計劃在明年1月舉行貿易會談，爭取在最後期限前達成協議。大陸商務部北京時間20日證實，確實有此計畫。

(中時 )