環評年底送委員會討論？ 環保署：給多一點時間

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環保署前署長李應元曾允諾12月底將把《環境影響評估法》修正草案送入立法院社福委員會作為參考、明年3月正式送入立法院委員會討論，而環保署代理署長蔡鴻德表示，由於現在還有些條文外界仍多爭議，期望立法委員能多給環保署一點時間。

立法院社福衛環委員會邀請環保署及相關部會，針對「火力發電廠降低發電量公投案」、「參加聯合國COP24返國報告與因應」及「入冬空品不良與境外污染之因應」進行專題報告。

立委蔣萬安表示，行政院院長賴清德留下的看守內閣，讓政策一再跳票，「不能因為環保署前署長李應元已經下台，不執行當時對立法院衛環委員會的承諾」，究竟甚麼時候環評法修法能送到立法院審議？蔡鴻德回應，因為還有些爭議的條文，因此年底前可能無法如期送到立法院。

環評法到底卡關在哪？環保署綜計處處長劉宗勇進一步解釋，這一階段的環評法修法是針對比較有爭議來制定，所以到現在還沒辦法定案，包括一些老舊環評案件，廢止程序該怎麼操作，例如深澳、觀塘等案衍生爭議，另外還有目的事業主管機關的角色、功能如何來執行。甚至有立委提出版本，像環評委員會的環評委員的組成，例如今年深澳案的環評委員官派比例過高的爭議。

劉宗勇表示，至於環評委員部分，他們比較關注是資料的公信力，因此，未來該如何落實記點、強制評鑑，這些還在研議，但環保署還是會盡力拚年底前把草案送交立法院。

(工商 )

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