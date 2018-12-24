巴基斯坦訂購大陸護衛艦開工 學者：艦型命名「耐人尋味」

巴基斯坦海軍訂造的大陸新型護衛艦開建儀式19日舉行。（翻攝自觀察者網）

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繼2005年向大陸購買4艘F-22P護衛艦後，巴基斯坦海軍近期訂購的4艘大陸新型054A/P導彈護衛艦日前舉行開工儀式。對此，中華戰略學會研究員張競表示，054A/P是大陸以054A型為基礎，客製化改裝而成，與F22P型相差甚多，卻仍稱其為「F22P後續艦」，命名方式「耐人尋味」，究竟是為保密欺敵，抑或規避國會監督，才以「掛羊頭，賣狗肉」手法矇混過關，值得探討。

據悉，2003年，巴基斯坦開始與大陸洽商購買新型護衛艦，雙方於2005年4月正式簽約，購買了4艘大陸設計建造的F-22P護衛艦以及4至6架配套的直-9反潛直升機，合計7.5億美元。

服役10年後，近期巴基斯坦海軍又購買了大陸新一批外貿版 054A型導彈護衛艦，被稱為054A/P導彈護衛艦，表明該艦是054A型導彈護衛艦的巴基斯坦版本。

陸媒報導稱，滬東中華造船廠21日公告稱，巴基斯坦海軍訂造的新型護衛艦開建儀式19日舉行。中船集團副總經理錢建平致詞時表示，新型護衛艦專案是中船集團在F22P護衛艦項目成功實施之後再次向巴基斯坦出口的大型水面作戰艦艇，是大陸軍品出口史上噸位最大、技術最先進的水面主戰艦艇出口專案，具有里程碑式的重大意義。

針對巴基斯坦後續向大陸購艦方案，中華戰略學會研究員張競指出，命名方式確實耐人尋味。只要對比原來四艘F22P型艦構型，就知道這是完完全全脫胎換骨的另外一型艦，但雙方心照不宣，還是稱其為「F22P後續艦」(F22P Batch II)。

他說，究竟是為保密欺敵，抑或是巴基斯坦要規避其本身國會監督，或者是巴基斯坦海軍在其國防體系內重新建案不易，所以才用這種「掛F22羊頭，賣054A狗肉」手法矇混過關，其實都值得探討。

此外，張競指出，只要注意該艦開工儀式背景布幕，就會發現到中文寫的是「首艦」，而英文卻是 Ship No. 2 of 054A/P，這其中差異產生在何處，更值得各方探就其中玄機所在。

(中時 )

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