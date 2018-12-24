截肢青年不向命運低頭 單腿幹粗工撐家計感動網友

截肢青年杵著柺杖咬牙在工地上幹活的一幕讓許多人。（圖取自新京報）

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中時電子報
/綜合報導
這樣一天下來，他能賺到約台幣360元。（取自《新京報》/秒拍視頻）

即使肩有重擔，一條腿也要大步向前！近日一段感人影音短片在網路熱傳視頻中的獨腿年輕人，杵著柺杖咬牙在工地上幹活的一幕讓許多人看完淚奔，網友狂讚：我們還有什麼理由不努力。

這名叫黎鳴的年輕人是來自廣西玉林農村，他只有一條腿的他，要將截肢的右腿先卡進單拐裡，然後才能和正常人一樣，　扛起50斤的水泥一步步向前！因此他的腿上磨出了厚厚的繭子，夏天時出汗皮膚還會泡軟掉皮。

大陸《新華社》報導，黎鳴的右腿，在小時候一場車禍後被截肢，如今只剩下大腿短短一截。他父母的身體不好，經常住院看病，家庭的重擔就壓在他一個人身上。

這樣一天下來，黎鳴能賺60到80元（人民幣，約台幣360元），一個月工資有2000多元（台幣約9000多元）。他說一路上也得到不少人的幫助，現在自己還沒有能力報答別人，希望用自己的經歷去激勵他人。

他承認，以自己的肢體狀況，幹重活還是很困難的，所以做的多是零碎的工作比較多。報導中說，截肢對於一般人來說，已經是難以想像的了，而他還要靠一條腿努力撐起一個家，其中艱辛可想而知！

(中時電子報)

我比別人卡認真、我比別人卡打拚。（圖取自《新京報》/秒拍）

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