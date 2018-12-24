政黨認同調查：綠不到3成 正走進死亡幽谷

2018年12月24日 13:08 工商 崔慈悌

台灣人的政黨認同 （2018／12）

九合一地方選舉，國民黨大勝，根據台灣民意基金會今天公布的最新民調，2018台灣地方大選後，台灣藍綠勢力的分布，大體上是27.5%綠，35.6%藍，32%是中性或獨立選民。基金會董事長游盈隆表示，民進黨陷入空前低潮，正走進死亡幽谷。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開全國性民調發表會。基金會董事長游盈隆表示，我們問：「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」

結果發現：6.7%強烈民進黨，20.8%溫和民進黨，32.3%中性選民，30.2%溫和國民黨，5.4%強烈國民黨，4.6%不知道、拒答。換言之，最新民意顯示，2018台灣地方大選後，台灣藍綠勢力的分布，大體上是27.5%綠，35.6%藍，32%是中性或獨立選民。

游盈隆指出，簡單的說，以全國為範圍的調查結果顯示，目前藍比綠多8個百分點。和選前調查相比，民進黨認同者增加約4個百分點，國民黨認同者一樣，維持在3成6左右，中性選民減少4個百分點。

他說，整體而言，國民黨已經走出2014及2016敗選的陰影，或可以說大難不死，已經從死亡幽谷走出來；而民進黨則陷入十年來空前的低潮，或正走進死亡幽谷，因為2020更大的考驗與挑戰已在眼前，能否度過難關，何時恢復元氣？無法預期。

(工商 )