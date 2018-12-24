要求釋放被拘的加拿大人 4國聯合對陸施壓

2018年12月24日 16:16 中時 藍孝威

加拿大警方12月1日逮捕了華為技術有限公司首席財務官孟晚舟後，大陸接連拘留了三名加拿大人。除當事國加拿大之外，美國、英國、歐盟也紛紛發表聲明，要求陸方釋放被拘的加拿大人。

被陸方拘捕的3名加拿大人，分別是國際危機組織顧問、前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)和在大陸從事教育工作的女性麥克維爾（Sarah McIver）。加拿大外長弗里蘭（Chrystia Freeland）21日發表聲明稱，「我們對中國政府在本月早些時候拘留的兩名加公民表示關切，並呼籲中方立即釋放他們」。

弗里蘭還表示，加拿大是個法治國家，孟晚舟將會正面對「公平、公正和透明的法律程序」，還稱加方會尊重包括與美國的引渡條約在內的國際協議，不會「妥協或將法治和正當程序政治化」。加拿大政府21日召見了大陸駐加拿大大使，表明加方的立場。

與此同時，美國、英國、歐盟也紛紛發表聲明，要求中方釋放被拘的加拿大人。

美國務院發言人羅伯特·帕拉迪諾（Robert Palladino）稱，「加拿大尊重法治，在孟晚舟案中執行了公平、無偏見和透明的法律程序。」他還表示，加拿大正履行引渡條約的協議，「美國與加拿大共同致力於法治，這關係到所有自由社會的根本，我們將捍衛和維護這一原則」。最後羅伯特·帕拉迪諾也對中方拘留加公民表「深切關注」，並呼籲立即釋放他們。

另外，英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt）表示支持美國，稱英國相信加拿大尊重與美國的引渡條約，同樣也對中方拘留加公民表「深切關注」，並聲稱中方可能出於政治原因拘留了這兩人。

歐盟也表示中方拘留這兩名加公民的原因，引發外界對在華合法研究和商業行為的擔憂。歐盟外交事務發言人稱被拘加公民被拒絕與律師聯繫是違反辯護權的。

對於被拘的兩名加公民，大陸外交部已明確指出，「中方是依法、依規採取行動」，這兩人都從事了危害中國國家安全的活動，北京和遼寧省有關國家安全機關正在分別偵辦其案件，並已分別向加方通報有關情況，兩名加公民的合法權益能夠得到保障。

而針對外界聲稱「中方不允許被拘加公民與律師見面」一事，大陸外交部發言人在21日的例行記者會上表示，陸方依法保障了康明凱的各項合法權益和人道主義待遇，為加方履行正常的領事職務提供了必要協助。

(中時 )