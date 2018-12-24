NBA》韋少大三元飲恨 雷霆主場遭灰狼攻陷

韋斯布魯克繳出本季第9次大三元，可惜雷霆最終以2分之差飲恨不敵灰狼。(美聯社)

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中時電子報

韋斯布魯克雖然在第四節獨拿11分，關鍵時刻幫助球隊兩度超前，並且繳出23分、11籃板、10助攻，本季第9次大三元成績單，可惜守不住狀元郎威金斯，可惜最終仍以112比114飲恨敗陣。

此役兩隊表現大起大落，灰狼在首節取得10分領先優勢，次節雷霆回敬38比18攻勢，反超前10分，第三節灰狼反擊33比17攻勢，再次要回領先局面。

決勝節，韋斯布魯克在61秒內3次出手破網，不但率領雷霆追平比數，而且兩度超前，然而灰狼也非省油燈，威金斯在最後14.4秒成功上籃得手，加上保羅喬治的絕殺三分球失手，灰狼最終以2分之差中止2連敗。

灰狼致勝功臣威金斯30分、6籃板、5助攻，唐斯18分、5籃板、6助攻，從七六人交易過來的柯文頓13分、5籃板，泰吉布生與葛吉傑各貢獻11分，薩瑞奇10分、8籃板。

雷霆昨日在客場險勝爵士，今天「背靠背」的比賽敗陣，4連勝止步。除了韋斯布魯克外，保羅喬治31分、11籃板，葛蘭特14分、7籃板，蛋蛋遭襲擊的亞當斯12分。

(中時電子報)

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