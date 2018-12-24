被控聯繫蘇啟誠 張淑玲：願提供通聯紀錄接受內部調查

2018年12月24日 13:06 中時 陳建瑜 、 王英豪 、影音編輯／ 楊馨 、影音編輯／

外傳駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生是因為台灣日本關係協會秘書長張淑玲（中）打電話給他，告知將有懲處及調職；張淑玲24日否認，再三強調自己沒有打電話給蘇啟誠。（王英豪攝）

大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件持續延燒，外界直指台日關係協會秘書長張淑玲打給蘇啟誠。對於外界多方指控，張淑玲今在立法院臨時召開記者會表示，她願意就關西機場事件9月4日發生到9月14日蘇離世當天，無論家用、公用、私用所有電話、所有的email、社群網站的通聯紀錄，願意授權外交部進行內部必要調查。

面對多日來外界指控，張淑玲指出，外界提到不具名人士稱，她在蘇離世前一天打了一通長達20分鐘電話，她再度鄭重澄清絕無此事，她那天跟蘇沒有任何聯繫。

張淑玲重申，媒體提到她兒子在日就學，帶女兒到大阪辦事處視察、非外交系統出生等說法，她澄清「沒有兒子，也沒有家人在日就學」，她沒拜訪過大阪辦事處，也不會帶家人去。她有外交特考在內三個國家考試、公務人員高考資格，她是常任文官。

媒體今堵訪時，民進黨立委鄭運鵬今特別到外委會將張淑玲帶到辦公室，張淑玲說，不是沙盤推演，鄭運鵬很關心案情發展，希望了解情況，剛好他在其他委員會結束後過來，請她先向他報告相關過程。

對於到底是外交部的誰要求蘇寫檢討報告？張淑玲強調，這是一般性處理方式，即事情結束後，針對內容提出比較完整的報告。

張淑玲表示，在事情發生後，事實上同仁都有聯絡，不只她一位，畢竟有時效性，但都是就事實查明，善盡對各界說明責任而已。9月13日當天本部只有一位同仁跟蘇通電，簡短兩三分鐘，針對報回來內容請教細節而已，沒有外界所提懲處事宜。

外界部分認為張淑玲是幫外交部長吳釗燮扛責，也有藍委要求暫停職務接受調查。張淑玲強調，我不認為有請辭的需要，這電話她沒有打，她處理此事可受社會公論，她完全聽從上級安排。她也不會感覺幫吳釗燮扛責，吳沒有授權她做任何聯絡或是傳達訊息。

(中時 )