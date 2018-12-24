反同、挺同民調交鋒 反同較挺同多18％

2018年12月24日 13:37 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天針對「同性婚姻民法化」爭議公布最新民調，有37.8%民眾贊成，卻有高達56%民眾反對。基金會董事長游盈隆表示，挺同與反同力量的交鋒，已從原先11月雙方旗鼓相當，轉變成反同力量超前18個百分點，這是一個令人驚奇的轉變。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開全國性民調發表會，在「同性婚姻合法化」相關爭議方面，調查顯示，13.6%非常贊成，24.2%還算贊成，21.2%不太贊成，34.8%一點也不贊成，4.3%沒意見，1.9%不知道。

游盈隆指出，從民調來看有37.8%贊成，56%反對。目前反同力量已超前挺同力量18個百分點。在「立專法保障同性婚姻權益」爭議方面，調查顯示，14%非常贊成，31%還算贊成，21.1%不太贊成，22.8%一點也不贊成，4.5%沒意見，6.5%不知道、拒答。

換言之，截至目前為止，有4成4的人贊成立專法，4成4的人反對，雙方旗鼓相當，不相上下。顯示，目前整體社會對「立專法保障同性婚姻權益」主張的共識是零。

關於「同性婚姻合法化」的立法時機問題，調查顯示，32.5%非常同意，38.2%還算同意，12.7%不太同意，10.2%一點也不同意，2.6%%沒意見，3.8%不知道。

游盈隆認為，從民調來看，關於同性婚姻合法化，有7成1的人認為立法院現在並不須急著立法通過，但有2成3的人不以為然。顯示台灣社會對「同性婚姻」的立法時機已出現相當的共識。

(工商 )