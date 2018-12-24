大陸網球最美選手官宣戀情 男友竟是17歲的他！

大陸最美女子選手王薔官宣公布戀情，對方是17歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
／綜合報導

大陸女子網球目前排名最高的選手王薔，被譽為「亞洲莎拉波娃」，在2018年達成了生涯最高的世界排名最高20名，外型出色的她，被譽為「中國金花」之一，今（24）日她在微博公布戀情，確定是小她9歲的17歲大陸男子網球選手周歆牧。

王薔被譽為中國莎拉波娃，出色的外表跟強勁的球風，現今世界排名第20名。（圖／翻攝自微博）

王薔早在今年7月就公開表示自己有男友，甚至曬出親密照。（圖／翻攝自微博）

外型亮眼的她也常被關心感情生活，她曾透露自己有男朋友的消息，甚至也曾在今年7月在微信朋友圈放上幾張親密牽手照，當時就有人猜測是在同一個練習場練球的周歆牧，不過始終沒有得到證實，如今確定是17歲的周歆牧。有趣的是，王薔官宣親密照後，周歆牧也在下面留言「小哥哥背影真帥」，但粉絲看到男友現身立刻就神回覆「請放開那妹子」。

今天王薔則官宣確定男友就是大陸17歲男子網球選手周歆牧。（圖／翻攝自微博）

今年26歲的王薔，在今年表現出色，分別在亞運、珠海女子小年終、香港公開賽、廣州公開賽、江西公開賽拿下冠軍，排名達到生涯最高20位，也是大陸在李娜、彭帥、張帥後最被看好的女子選手。

(中時電子報)

17歲的周歆牧小26歲的王薔9歲。（圖／翻攝自微博）

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