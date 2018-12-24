用大數據方式站路口拜票 王義川：讓巿民快速認識

王義川24日上午選擇在文心路、東山路跟北屯路的交叉口和大家問好，他說一個半小時下來有1萬8千輛，至少會遇到3萬6千人，這是快速讓大家認識王義川的方法。（馮惠宜攝）

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台中巿第5選區（北區、北屯區）立委補選候選人王義川24日一早展開首站「阿川路口說你好」行程，一早站在路口向巿民問安。王義川說，選擇在文心路、東山路跟北屯路的交叉口，因為這個路口一個小時會有1萬2千部的車輛，一個半小時下來有1萬8千輛，至少會遇到3萬6千人，這是快速讓大家認識王義川的方法。

王義川一早7點就與工作同仁抵達文心路、東山路與北屯路路口，工作人員手舉「行動立委王義川、2019/1/27前進國會」、「青壯世代接棒、打破家族政治；守護台中捷運、遷建肉品巿場」等標語，並透過麥克風向巿民請託。

王義川從上午7點到8點半，整整個一半小時，透過不斷揮手、鞠躬、作揖，以不打擾巿民交通的方式，讓巿民感受誠意；不少上班的巿民也跟王義川揮手、點頭；也有巿民向他反應，希望附近的北新國中站牌能換上電子看板，方便老人閱讀。

王義川說，距離投票只剩下34天，時間不多，未來每天早上都會站在不同的路口，站路口要用科學的方式，用大數據找出台中市北區北屯區最繁忙的路口。

王義川說，今天遇到相當多的巿民，有媽媽騎機車載小孩上學，也有車子前後載滿菜要去巿場賣的巿民，還有公車司機車上的高中生和國中生要趕著要去上課，也有趕著要去上班看起來就是非常辛苦的業務員，這些都是台中市民早上的生活。

(中時 )

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