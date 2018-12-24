蔡碧仲不出席新縣長就職 盼繼續扮演「擅長角色」

花蓮縣代理縣長蔡碧仲25日將卸任，盼未來繼續扮演擅長腳色。（許家寧攝）

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蔡碧仲說不會出席25日新縣長徐榛蔚就職典禮，目前還沒收到相關人事任令。（許家寧攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲「百日」任期即將屆滿，上午舉行臨別記者會，細數五項重大交接事務，最後表明不出席新縣長徐榛蔚就職典禮，對於外傳將「無縫接軌」回任法務部政次或促轉會主委，蔡碧仲則笑笑回應，會繼續扮演好「擅長角色。」

明天即將卸任的代理縣長蔡碧仲，今早在縣長室舉行畢業記者會，蔡碧仲細數就任近100天來努力建立縣府「四要」要公平、公開、廉能、尊嚴概念，期許未來的縣府交接後能秉持依法行政、議會以嚴格監督他的標準，花蓮一定會不一樣。

蔡碧仲表示，民意調查顯示高達7成民眾期待善款運用明細公開透明，任內縣府也兩次向善款監督委員會提案建議每月公布細項，不過都被委員會拒絕，蔡碧仲說，捐款民眾有知的權利，對於委員的決議，他依法「遵守」，但不能「尊重」。

蔡碧仲指出，像是花蓮震災善款、東洋廣場案與近來全國關注的媒體採購案，目前地檢署也已立案積極偵辦中，除進行調閱善款相關資料，縣府也依法辦理，全力配合提供相關標案合約、結案報告等相關資料，一定給社會大眾一個交代。

對於花蓮、香港直航斷線，撤換原觀光處長彭偉族，改派前台北航空站主任朱耀光，他說，目前也有三家願意考慮在明年夏季開航包機。蔡碧仲最後以24字總結代理治績「依法行政、行政中立」，未來將永遠「愛戀花蓮、護衛洄瀾」，堅信「百日維新、必有迴響。」

(中時 )

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