陸駐美大使：陸美關係處在「熱身期」 而非「冷卻期」

中國大陸駐美國大使崔天凱。(圖/中新社)

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中時
林勁傑

大陸駐美大使崔天凱21日在華盛頓指出，當前中美關係並非處於「冷卻期」，而是處在「熱身期」，為今後雙方更多合作與協調而熱身，為陸美關係實現更好發展而熱身。至於美國有人渲染陸美戰略對抗問題，崔天凱稱，有時候某些人會製造噪音，鼓吹自己的觀點，但長遠看不會得逞，因為他們的主張與兩國人民根本利益背道而馳。他希望人們不要受一些負面因素的支配或誤導。

中新社報導，崔天凱21日接受中國國際電視台(CGTN)訪問，對於陸美經貿關係及協商進展時表示，陸美貿易摩擦升級損害兩國經濟，也影響了全球經濟增長前景。這就是為何那麼多國家、那麼多人表達了關切，並真誠希望兩國能找到妥善解決問題的辦法，從而緩解市場面臨的壓力。

崔天凱說，在經貿磋商過程中，雙方應加強溝通和理解，平衡對待彼此關切。陸方充分理解美方關切，希望美方同樣理解陸方關切，不能苛求一方單獨作出妥協。他相信，只要雙方本著相互尊重、平等相待的精神，相向而行，全力以赴推進相關工作，就能找到互利共贏的解決方案，在世界最大兩個經濟體間構築起更加牢固、穩定的經濟關係。

崔天凱強調，每個國家都面臨各自的問題和挑戰，也許都要進行經濟社會結構調整，對大陸來說就是改革開放。大陸堅持走和平發展道路，堅持推進改革開放。或許美國和其他國家也有類似需求，如果我們大家合作，將有助於各國實現其國內發展目標。這不是零和遊戲，而是一個共贏的結果。

(中時 )

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