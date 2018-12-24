耶誕節賞花博 與耶誕老公公共度佳節

2018年12月24日 13:51 中時 陳世宗

適逢耶誕佳節與元旦連假，台中市政府特將后里馬場百年歷史建築「場長宿舍」妝點為耶誕小屋，后里馬場園區全體工作人員也配戴耶誕帽歡迎遊客蒞臨，遊客開心的向耶誕老公公領取糖果，后里馬場園區瀰漫著濃濃的耶誕氛圍，耶誕時節來到園區參觀花博的遊客們，留下難得的回憶。

24日適逢耶誕節平安夜，市府觀光旅遊局副局長陳育正，特裝扮為耶誕老公公在馬場園區出沒，發送耶誕糖果給遊客，歡迎大家來到台中花博共度耶誕佳節，大小朋友從耶誕老公公的手中拿到糖果，直呼好開心；並要求與聖誕老公公合照，受到大家熱烈歡迎。

陳育正表示，花博開幕至今人潮不減，后里馬場係以「馬」與「花卉」為主題，打造親子皆宜、動靜皆美的花馬樂園，來到花博后里馬場園區；除賞花、體驗馬場百年歷史風華外，更不能錯過市府為配合耶誕節慶氣氛，而特別打造的「耶誕小屋」，是馬場內歷史建築「場長宿舍」。

「場長宿舍」牆體是傳統編竹夾泥牆工法，具有耐震效果，在現代建築中已經很少見，建築形式和園區內的位置特殊，常成為遊客來到馬場園區的拍照點；市府這次在「場長宿舍」前擺放聖誕樹和燈飾，更讓這棟「耶誕小屋」成為造訪馬場之必拍亮點。

觀旅局指出，耶誕老公公互動活動，將於25日11時於后里馬場舉辦第2場次；並於后里、外埔、豐原3園區也舉辦「耶誕同樂會」，遊客著裝耶誕襪、耶誕帽、耶誕裝及耶誕配色服飾，到服務台拍照，上傳台中花博好農市集粉絲專頁，即可獲贈好農市集專屬限量好禮1份；有專屬環保袋、飲料杯套或農產品等限量50份好禮等，送完為止。

(中時 )