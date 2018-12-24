衛武營明年挑戰25萬人次購票 想納入愛情產業鏈

衛武營藝術總監簡文彬24日親自向媒體、衛武營會員們簡報開幕季至今亮眼成績。（林宏聰攝）

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衛武營國家藝術文化中心10月13日開幕至今，已有87萬人次入館、售票率80％，藝術總監簡文彬24日宣布開幕季成果，並表示將延續與現任市府局處的互動模式，接下來與新市長韓國瑜加強合作，更希望納入「愛情產業鏈」，推展藝術套裝行程，讓情侶來高雄除了遊愛河之外，也能到衛武營看經典愛情歌劇《杜蘭朵》。

簡文彬表示，衛武營長期與高雄市政府協力合作，尤其明年衛武營立下25萬售票人次目標，更需要吸引南部鄰近縣市，得仰賴交通、觀光局處甚至中央相關單位協力，不排除促成規畫藝文產業鏈套裝行程。

「藝文節目裡有滿滿的愛情！」簡文彬舉例說，衛武營與德國萊茵歌劇院攜手共製的普契尼經典歌劇《杜蘭朵》，男主角寧冒被砍頭的風險也要追愛、暗戀王子的女僕犧牲成全而自殺，皆是可歌可泣的愛情，類似情節不勝枚舉，希望未來觀光局規畫愛情遊程時，也能協助行銷衛武營各項與愛情有關的節目。

衛武營10月中旬開幕至今2個多月，累計入館超過87萬人次，衛武營會員超過5000多位，臉書打卡超過9萬9000次、觸及846萬人次，且伴隨捷運運量推升，開幕以來單月運量突破15萬人次，國際媒體也有近80篇報導，更重要的是票房相當亮眼，41檔開幕季演出共完售27場次，售票率高達80％。

簡文彬展望來年，2019上半年將推動「當代音樂平台」、台德共製經典歌劇《杜蘭朵》、雲門接班人鄭宗龍與雲門2新作《毛月亮》、明華園創團90年代表作《龍城爭霸》、以及6月的「聚焦荷蘭」系列節目，值得粉絲期待。

此外，營運團隊設定每年元月為場館進行定期機具設備檢測保養，2月4日除夕至6日初三也會暫停對外開放，且為了讓更多觀眾輕鬆走進戲院，明年部分場次將規畫「體驗票」，某些視野受到限制的特定座位票，只要100元就能購買。

(中時 )

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