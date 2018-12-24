元旦起 新長照機構應設119通報、增消防水帶耐壓試驗

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元旦起政府機關將有多項新措施上路，其中為加強長照機構安全通報，元旦起，新設立的長照服務機構等場所依規定應設置119火災通報裝置；另外，各類場所檢修申報將增列「消防水帶耐水壓試驗」，確保消防安全設備於火災發生時，不因水帶破裂而失去滅火功能，以保障各類場所消防安全。

內政部彙整近期新實施之重大政策或措施，在公安部分共有兩項，都將在元旦上路，首先是明定「新設立的長照服務機構等場所應設置119火災通報裝置」，消防署表示，將規範有收容需維生器材、行動遲緩或無法行動的患者或年長者之長照服務等場所，均應設置119火災通報裝置，可提升火災通報效率，避免延誤報案而錯失搶救先機。

其次，消防署也指出，元旦起「各類場所檢修申報增列消防水帶耐水壓試驗」，這項規定是依照內政部去年11月3日修訂「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」於第2篇第24章新增「製造年份超過10年或無法辨識製造年份之消防水帶，應實施耐水壓試驗」相關性能檢查規範，並自明年1月1日起生效；消防專技人員檢修時間為明年1月1日以後者，消防水帶均應依相關規定辦理。確保消防安全設備於火災發生時，不因水帶破裂而失去滅火功能，以保障各類場所消防安全。

此外，役政署也開放民國83年次以後出生役男以外交、文化及體育等專長申請服替代役。役政署表示，為扶植外交人才，避免文化及體育專長役男因兵役問題中斷訓練，明年4月起開放民國83年次以後出生具外交、文化(含電競、圍棋、文化獎項)、體育等專長役男申請服替代役。另配合立法院三讀通過「替代役實施條例」，新增「原住民族部落役」，自明年起開放申請服替代役，以鼓勵原住民身分役男回部落服役，促進原鄉發展。

(中時 )

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