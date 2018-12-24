天氣忽冷忽熱 「季節性情感疾患」好發季來了

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近日天氣變化大，一下熱如夏天、一下寒流來襲，氣候的紊亂，讓不少人的情緒也跟著起伏。董氏基金會指出，在北半球，因缺乏日照易引起「季節性情感疾患」，導致冬季臨床憂鬱症增加；不過，即使身上帶有憂鬱症基因，仍可以透過整年維持或增加血清素的水平來避免憂鬱症的發生。

董氏基金會指出，丹麥哥本哈根科學團隊發現，女性及帶有5-HTTLPR短對偶基因的人發生「季節性情感疾患」的機率較高，因為這種遺傳變異決定了血清素轉運體的功效，研究團隊進一步測量大腦中血清素轉運體及血清素水平指出，帶有基因者從夏季到冬季，血清素轉運體蛋白的水平平均下降了10%，並以女性更為明顯。

林口長庚醫院精神科醫師劉嘉逸表示，罹患季節性情感疾患，主要與日照有關，在高緯度、晝短夜長的地區較常發生；在台灣，因地形氣候關係較少，而腦中血清素功能低與憂鬱症是相關連的，臨床有效的抗憂鬱劑，大多能提升腦部血清素功能。

目前科學實證出不少能提升腦部血清素功能的非藥物方法，劉嘉逸指出，如多做讓自己快樂的活動、保持運動的習慣，建議從事戶外的運動，同時有適度足夠的日光照射，皆能提升血清素功能；也能從飲食下手，色胺酸是大多數膳食蛋白質的必然成分，像牛奶、紅肉、魚、雞鴨、蛋等，正常人飲食要缺乏色胺酸幾乎不可能。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨強調，女性罹患憂鬱症比例比男性高，最近正逢季節轉換時期，預防陷入憂鬱更要靠自己，第一要覺察情緒並認識憂鬱症症狀，當不想再做本來感興趣的事、什麼事都提不起勁、悲傷沮喪、無故想哭、負面思考加劇，甚至是不想存在，出現這些症狀時，就需求助專業。

目前日照已被證實為有效的天然抗鬱劑，可以預防血清素從大腦中流失，葉雅馨建議，安排戶外運動，或規律的日常生活、休息及飲食都是天然抗鬱劑。

(中時 )

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