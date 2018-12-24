嚇壞！LINE瘋傳早餐麥片農藥恐致癌？食藥署闢謠

2018年12月24日 13:47 中時 鄭郁蓁

你的line也收到「炸了！致癌麥片風靡160多個國家？你吃的早餐，竟然危害這麼大？」的訊息嗎？網路群組不斷謠傳這則訊息，嚇壞許多愛吃燕麥的民眾。食藥署今天在食藥闢謠專區特別澄清，該文所提及的園丁是因工作長期使用、接觸除草劑導致癌症，並非是早餐食用燕麥片而導致癌症。

食藥署針對錯誤提出澄清，指出文章中提及Dewayne Johnson罹癌是因早餐食用的燕麥片含農藥「嘉磷塞」（Glyphosate）所致，然而Dewayne Johnson實為一名園丁，負責管理校園環境，因工作關係長期使用、接觸除草劑導致癌症，非因早餐食用燕麥片而導致癌症。

內容另一曲解之處，則是引用美國民間環保組織EWG於2018年兩度公布美國市售燕麥產品含嘉磷塞的檢驗結果。

食藥署指出，EWG所認定嘉磷塞於兒童的每日安全暴露量為160 ppb，數值是參考美國加州環境健康危害評估辦公室（OEHHA）2017年提出的一名70公斤成年人於嘉磷塞的無顯著風險量為1.1 mg/day，但該組織認為兒童應採更嚴格的安全標準而以0.01 mg/day作計算，進而判定數項燕麥產品檢出嘉磷塞超標，但事實上，該組織公布的產品檢驗結果均未超出美國環保署官方規範嘉磷塞於燕麥的殘留容許量30 ppm。

食藥署指出，目前包括歐洲食品安全局、聯合國糧農組織與世界衛生組織農藥殘留專家聯席會議及美國國家環境保護局評估結果，皆認為依現有的數據及目前嘉磷塞使用情況，應不會透過飲食對人體有致癌性風險。美國國家環境保護局（US EPA）則將嘉磷塞致癌等級分類為「非為人體致癌物質」。

食藥署強調，國內未生產燕麥，目前市售燕麥產品多為進口，尚無使用嘉磷塞於燕麥作物的需求，現行「農藥殘留容許量標準」規範嘉磷塞於燕麥為不得檢出殘留。

此外，今年1月1日至11月30日止，邊境針對燕麥及穀類相關製品報驗批數4176批，檢驗176批，其中檢驗嘉磷塞批數為49批，結果皆合格；同期自美國輸入燕麥及穀類相關製品報驗批數654批，檢驗24批，其中檢驗嘉磷塞批數10批，結果皆合格。

(中時 )