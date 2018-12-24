嚇壞！LINE瘋傳早餐麥片農藥恐致癌？食藥署闢謠

友善列印
中時

你的line也收到「炸了！致癌麥片風靡160多個國家？你吃的早餐，竟然危害這麼大？」的訊息嗎？網路群組不斷謠傳這則訊息，嚇壞許多愛吃燕麥的民眾。食藥署今天在食藥闢謠專區特別澄清，該文所提及的園丁是因工作長期使用、接觸除草劑導致癌症，並非是早餐食用燕麥片而導致癌症。

食藥署針對錯誤提出澄清，指出文章中提及Dewayne Johnson罹癌是因早餐食用的燕麥片含農藥「嘉磷塞」（Glyphosate）所致，然而Dewayne Johnson實為一名園丁，負責管理校園環境，因工作關係長期使用、接觸除草劑導致癌症，非因早餐食用燕麥片而導致癌症。

內容另一曲解之處，則是引用美國民間環保組織EWG於2018年兩度公布美國市售燕麥產品含嘉磷塞的檢驗結果。

食藥署指出，EWG所認定嘉磷塞於兒童的每日安全暴露量為160 ppb，數值是參考美國加州環境健康危害評估辦公室（OEHHA）2017年提出的一名70公斤成年人於嘉磷塞的無顯著風險量為1.1 mg/day，但該組織認為兒童應採更嚴格的安全標準而以0.01 mg/day作計算，進而判定數項燕麥產品檢出嘉磷塞超標，但事實上，該組織公布的產品檢驗結果均未超出美國環保署官方規範嘉磷塞於燕麥的殘留容許量30 ppm。

食藥署指出，目前包括歐洲食品安全局、聯合國糧農組織與世界衛生組織農藥殘留專家聯席會議及美國國家環境保護局評估結果，皆認為依現有的數據及目前嘉磷塞使用情況，應不會透過飲食對人體有致癌性風險。美國國家環境保護局（US EPA）則將嘉磷塞致癌等級分類為「非為人體致癌物質」。

食藥署強調，國內未生產燕麥，目前市售燕麥產品多為進口，尚無使用嘉磷塞於燕麥作物的需求，現行「農藥殘留容許量標準」規範嘉磷塞於燕麥為不得檢出殘留。

此外，今年1月1日至11月30日止，邊境針對燕麥及穀類相關製品報驗批數4176批，檢驗176批，其中檢驗嘉磷塞批數為49批，結果皆合格；同期自美國輸入燕麥及穀類相關製品報驗批數654批，檢驗24批，其中檢驗嘉磷塞批數10批，結果皆合格。

(中時 )

天氣忽冷忽熱 「季節性情感疾患… 勞動部高屏澎東分署與資策會設「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。