台大退休副教授罵所長「沒有LP」 判處拘役45日

2018年12月24日 13:43 中時 李文正

台灣大學已退休的王姓副教授，不滿工業工程研究所所長侵吞國科會的補助款，2015年7月1日在所內辦公走廊牆面書寫，並指名所長「吞下百萬結餘款」，隔天兩天，又當眾辱罵所長「沒有LP」、「Shame on you」士林地院審結，依觸犯散布文字誹謗、公然侮辱等罪，判處拘役45日，得易科4萬5000元，可上訴。

挨告的王姓副教授擁有博士學位，去年7月到今年10月罹患憂鬱症，遭認定有認知功能受損、邏輯能力受損，病情嚴重到無法處理自身事務，需要全日住院治療，辱罵所長時，律師主張王欠缺違法辨識能力。

王與所長的恩怨早在案發前2個月，王曾闖進周的辦公室，用手勾住所長的脖子，還對當眾對所長吐口水，遭判處拘役，2015年7月3日，辦公室內還有另外2名職員，他辱罵所長「呸！提告啊，你就是沒有LP，你就是讓人不齒，清華出你這種人，真是Shame on you！」

王出庭坦承有書寫，但認為都是事實，並沒有侮辱所長的意思，「Shame on you！」翻譯是「真可惜、真遺憾」，目的希望沒有人做出對不起他所創立的工工所。

判決指出，國科會的補助款，是匯入工工所的帳戶，並非私人帳戶，科技部也回函80萬的補助款，已經撥入台大專戶，無法證明所長有侵吞行為。

法官認為，Shame on you是「多丟臉」、「你真丟臉」，有不知羞恥的意思，而且，偵訊時都能清楚說「我現在可以接受訊問，但我要行使緘默權」，認知能力與常人無異，並不符合減刑條件。判決更指出，王不能理性控制情緒，公然出言辱罵所長，在牆上書寫、言語辱罵分別判處拘役40日，拘役10日，應執行拘役45日，可上訴。

(中時 )