勞動部高屏澎東分署與資策會設「AI產業人才培訓據點」

勞動部主任秘書陳明仁（右）與資策會代理執行長蕭博仁（左）共同主持揭牌儀式。（李義攝）

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南部產官學界共同見證ＡＩ課程人才向下扎根的起跑點。（李義攝）

「大人物」時代來臨！產業與待業者該如何面對大數據、人工智慧及物聯網的新局，勞動部高屏澎東分署及資訊工業策進會合作成立「AI產業人才培訓據點」，為在地產業客製化培育人才，待業者也具備新場域競爭力。

勞動部主任秘書陳明仁表示，科技創新的速度正快速重塑產業競爭版圖，AI（人工智慧）技術與大數據的應用持續發酵，行政院已宣示2017年為台灣AI元年，並在今年1月提出4年期「台灣AI行動計畫」，而勞動部為因應AI時代產業人才需求，充裕中南部數位科技訓練資源，協助待業民眾進入具有發展性產業，先後在台中、高雄成立AI產業人才培訓據點。

資策會代理執行長蕭博仁說，聽到AI大家都會哀，因為危言聳聽下，有人憂心AI是否會有很多人力會被取代？以疲勞駕駛為例，AI可以輔助駕駛更安全行駛，降低危險。

蕭博仁期盼與勞動部攜手合作，並配合教育部AI教育，導入中南部不要有城鄉落差教育資訊落差，更要與業界結合不要發生學用落差，滿足教育端與產業端的需求。

分署長程運東表示，「AI產業人才培訓據點」將陸續辦理就業導向AI主題職訓課程，規 畫開設5班，12月28日率先開辦「AI行動智慧系統應用人才就業養成班」失業者職前專班，預計培育120名AI專業人才。歡迎想朝AI領域發展的待業者報，連結「台灣就業通」網站查詢課程資訊或電洽07-8210171，報名訓練費用將依是否具特定對象的身分別，享有全額或8成的政府補助。

(中時 )

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