哈瑪星光任務、鐵道部廳舍、北港朝天宮 獲台灣光環境獎

2018年12月24日 14:15 中時電子報 中時電子報

得獎作品-哈瑪星光任務。(圖／中強光電文化藝術基金會提供／攝影廖慶光)

得獎作品-鐵道部廳舍。(圖／中強光電文化藝術基金會提供／攝影廖慶光)

評審團特別獎-北港朝天宮。(圖／中強光電文化藝術基金會提供／攝影廖慶光)

中強光電文化藝術基金會為鼓勵政府與民間單位創造健康優質的光環境，首度舉辦「台灣光環境獎」，23日在淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，哈瑪星光任務、鐵道部廳舍，贏得今年的獎賞，北港朝天宮則獲頒評審團特別獎，這三個作品的業主獲頒旅美視覺藝術家董承濂設計的水晶玻璃獎座，設計團隊則獲頒獎牌。

台北101原在得獎作品之列 頒獎前被取消了

評審團本來很欣賞台北101「近年重新設計照明，從濃彩炫目轉為晶瑩內斂的風格，為台北夜空天際線添增安靜優雅的氣質」，在討論中很快出列，但台北101最近出現大量炫目奇彩的廣告，評審在最後的會議裡，全票決定取消它的獎賞。

2018台灣光環境獎由點亮自由女神像的國際照明大師周鍊擔任評審團主席，評審包括李乾朗、林懷民、郭中端、夏鑄九、蔣 勳、薛琴等六位。典禮中，評審們一再表示，評審時並不考量單一的視覺層次，而期待光能來帶動心靈的累積和文化的沉澱；技術不是最重要的考量，也不鼓勵讓人躁鬱的奇光異彩。評審團尋找的是照明設計能創造健康舒適，有內涵的光環境。

三項獲選作品得到評審的佳評

高雄文化局策劃的「哈瑪星光任務」，結合12位藝術家，用六十萬顆LED燈，沿著鐵軌，在夜黒中畫出數十道弧形光流，巧妙活化高雄都會中的七公頃基地。哈瑪星的發展始於二十世紀初，是縱貫鐵路的起點，高雄港現代化的起源地，鄰近地區曾是高雄政商中心。評審肯定「哈瑪星光任務」的創意，也期待這項地景藝術進一步發展，強化觀者對這個場域歷史意涵的認識。

文化部所屬的「鐵道部廳舍」矗立台北市北門旁，背對鄭州街張揚閃爍的大型霓虹廣告牌與噪亂紛雜的強光，這座紅牆英式建築的百年國定古蹟，修舊如舊，堅持樸素溫暖的照明，為市民帶來安慰與靜定的力量。

評審期待主管的政府單位更上層樓，能夠將鄰近的郵政總局與北門，進行整體規劃，使之成為照明優美安詳的區域。

2017 年，籌備參加雲林縣主辦的燈會時，北港朝天宮有感於每次燈會花大錢卻只炫亮一時的浪費，決定建構永續的燈光照明。

三百多年的古蹟華麗轉身，飛簷塑像璀燦奪目，令人驚艷，內殿沈靜雅緻，古意盎然。評審委員覺得這項美好的成就與廟方的用心應予表揚，決議頒授評審團特別獎給北港朝天宮。

出席頒獎典禮的貴賓包括中強光電集團張威儀董事長與夫人，中強光電基金會董事長姚政仲，立法委員 吳思瑤、音樂家 王心心以及來自池上、宜蘭、嘉義、台南、高雄、屏東的公部門主管，以及民間照明專業和學術研究人士。

而上午國際照明大師周鍊也在雲門劇場演講「光環境設計的思考方法」，數百位照明專業、公部門人員、各大主流媒體與相關科系學生出席聆聽。周鍊分享他多年的專業經驗與設計原則，鼓勵從事建築、都市規劃的人士，從人文觀察去思考照明設計，讓生活中的光更友善、合宜。

(中時電子報)