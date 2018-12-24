印尼海嘯豐原吳家5人滯留 盧秀燕探視關心家屬

準台中市長盧秀燕（左一）前往豐原吳家關心因印尼海嘯受困的家屬。（王文吉攝）

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吳家二女兒吳子萍說明母親與姐姐現況，目前已轉院到雅加達的醫院，接受妥善治療。（王文吉攝）

家住台中豐原的吳敏琪嫁給印尼華僑，吳母日前前往探親，並與親友8人到巽他海峽附近度假，遭遇海嘯襲擊，共有5位台中市民受困。準台中市長盧秀燕24日上午前往吳家探視家屬，致贈蘋果、櫻桃禮盒，祝福滯留海外的台灣人平平安安，並允諾會透過外交部協助傷者。

家住台中豐原的吳敏琪與印尼華人夫婿李可盛上月返回雅加達定居，吳母王惠美日前前往探親，並與女兒、女婿、2名外孫、親家及何姓友人等一行8人到萬丹省巽他海峽度假，不料遇上海嘯襲擊受傷，一行驚嚇之餘逃往山上避難，目前傷勢都獲得妥善照顧，無生命危險。

「嚇到了、嚇到了，不要擔心！」盧秀燕上午前往豐原吳家關心因海嘯滯留當地的家屬，她表示，從雅加達到吳敏琪的受困處路程約2、3小時，但因海嘯造成道路毀損，印尼代表處翻山越嶺5、6小時才找到他們，並協助轉院到雅加達治療，等傷勢穩定後，再決定返家時間。

吳家二女吳子萍表示，姐姐嫁給印尼華僑，育有1子1女，一家4口上月返回印尼長住，媽媽王惠美日前到印尼探視，因剛好是印尼長假，媽媽跟姐姐一家4口、公婆及何姓台商友人前往海灘度假。吳子萍說，她23日早上7點多接到姐姐求救電話，表示在印尼遇到海嘯，民宿都被夷為平地了，8人死裡逃生，前往山上避難。

「嚇都嚇醒了！」吳子萍說，姐姐因為手機快沒電，希望她幫忙提出海外急難救助，他趕緊打電話給保險公司及外交部，外交部即根據吳敏琪提供的位置訊息，派員將8人救下山。吳敏琪手腳骨折，公公、媽媽王惠美及何姓友人也受傷，目前4人都在雅加達的醫院接受治療。

(中時 )

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