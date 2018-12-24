不滿蔡政府暖冬專案 苦苓砲轟：這世界還有天理？

2018年12月24日 14:35 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

觀光局擴大國旅暖冬遊方案全台22縣市適用，將掀起一波國旅熱。對此，名嘴苦苓則認為，政府拿努力工作者的納稅錢，補貼到處去遊玩的人！「這世界還有天理嗎？」他更以「收買少數人的心，失去多數人的心」14字轟政府還是沒記取教訓。

觀光局18日宣布擴大國旅暖冬遊方案，原本計畫投入新台幣9.8億元經費，108年元旦到1月31日，自由行旅客只要在週日到週四入住就可以申請，全台有19縣市適用，另外，年滿60歲以上或是30歲以下還再加碼500元，最高1500元。然而，這項政策排除過去3年住房率超過5成的台北市、桃園市和新竹市，引發爭議，桃園市長鄭文燦甚至批觀光局踩地雷，還說再不改就發動撤換觀光局長。交通部代理部長王國材才緊急宣布，經過開會討論，決定將再投入3.2億元，將台北市、桃園市和新竹市納入補助範圍，增加25萬個客房住用數，預估可再帶動約50萬人次前往深度旅遊。

對此，向來關心時事的苦苓便在臉書發表他的看法，並表示「暖冬專案」，就是政府拿努力工作者的納稅錢，補貼到處去遊玩的人！他直呼「這世界還有天理嗎？」他隨後也留言表示，收買少數人的心，失去多數人的心，政府還是沒有記取教訓。

對於苦苓的見解，有些網友認同表示，「是努力用心拿納稅人的血汗錢，作公關」、「堅定崗位的勞動者情何以堪啊？」、「大師破梗了」、「民進黨政府最會搞補貼政策，這是從陳水扁就開始。老人年金、老農年金，國旅補貼，農夫補貼，好像補貼做得好，就可以杜悠悠之口」、「也覺得時機不對，錢就該花在刀口上」。

不過也有網友認為「是在鼓勵國人辛苦了一年了、犒賞自己、家人旅遊、立意良善、促進內需、但問題在於住宿的房間、價錢太高」、「我覺得給國人用是合理，比拿去給小國家大筆錢隔天又斷交那才嘔」、「刺激消費，無可厚非。去台南玩，不會只住宿，不用吃飯?搭車？買東買西?把它定位成圖利飯店業者，有失狹隘。全世界都有類似做法，以前不是有發過消費券？與其在這裡怨天尤人，何不好好加以利用，帶家人出遊」、「刺激消費啊」。

(中時電子報)