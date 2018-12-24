全家開進圓山飯店 三大必買、必賞美景大公開

全家圓山飯店門市今開幕，成為全台首家在五星級飯店內的超商！（圖／業者提供）

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全家圓山飯店門市，獨家販售圓山飯店人氣商品「圓山御製紅豆鬆糕」。（圖／業者提供）
全家圓山飯店門市，獨家販售圓山飯店人氣商品「元首雞麵」。（圖／業者提供）
全家圓山飯店門市，獨家販售圓山飯店人氣商品「圓山鳳梨酥」。（圖／業者提供）
全家圓山飯店門市有地利優勢，可遠眺台灣知名地標101大樓，飽覽美麗夜景風光。（圖／業者提供）

瞄準圓山飯店觀光人潮，全家便利商店宣布，今（24）日在台北圓山飯店1樓麒麟廳開出全新特色店，除了店裝有彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等宮廷元素進行設計，完全融入飯店古典氛圍，並獨家販賣「圓山御製紅豆鬆糕」、「元首雞麵」、「圓山鳳梨酥」3大圓山飯店人氣商品，爾後觀光客不用再怕餐廳關門買不到，24小時都可吃到圓山特色美味！

由於台北圓山飯店地勢較高，該門市不僅可遠眺台灣知名地標101大樓，還可飽覽大台北夜景。全家表示，因應該店特殊的地理位置及客群需求，店內除了販售一般品項，滿足飯店員工、房客及登山客補給，另也增加2組觀光貨架，販賣紀念品、台灣特產，再導入圓山飯店人氣美食，希望從店舖氛圍、差異化商品，帶給顧客有別以往的消費體驗。

由於開幕正好迎接聖誕佳節，全家表示，圓山飯店門市12/24將獨家推出限量開幕聖誕福袋，內含方塊酥、鱈魚香絲等台灣特色在地商品，售價199元，售完為止。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟表示，全家致力滿足不同商圈消費者需求，此次於圓山飯店設點，不僅創便利商店進駐五星級飯店之先，更希望透過飯店氛圍特色、便利商店商組多元的雙方優勢，打造獨一無二的全家特色店。

在店內商品部份，觀察近年日本、韓國旅客比例不斷上升，除了特別引進韓國燒酒、日本清酒等商品外，台灣啤酒類商品佔比更提高至2成，透過多樣性商品滿足外國旅客需求。此外，來台必嚐的台灣特色泡麵，或是滷味、炸雞球等，也都將提高備貨量，成為房客、夜貓族宵夜覓食好去處。

(工商 )

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