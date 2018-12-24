勞動力發展署桃竹苗分署提升勞工自主學習計畫 學員開心學習

2018年12月24日 14:48 中時 陳育賢

由勞動力發展署桃竹苗分署補助主辦、新竹市總工會承辦的提升勞工自主學習計畫「居家個人清潔用品製作班第2期」學員們開心學習。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助主辦、新竹市總工會承辦的提升勞工自主學習計畫「居家個人清潔用品製作班第2期」學員們開心學習。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助主辦、新竹市總工會承辦的提升勞工自主學習計畫「居家個人清潔用品製作班第2期」目前課程已近尾聲，總工會理事長莊鑑川表示，學員們在課程中都受益良多，期許學員結業後都能在相關智識與技能有實際上的收獲。

莊鑑川指出，此梯次的「居家個人清潔用品製作班第2期」是針對對於個人居家清潔用品製作有興趣的勞工朋友設計，名額僅有25個，當時報名時一開放就幾乎被秒殺，而課程自11月9日起至2019年1月11日共計54小時。

此課程主旨在讓學員們學會椰油家事皂、油脂 與 精油、艾草香茅沐浴皂、金盞花蜂蜜皂、漢方玉容 美妍皂、創意渲染手工皂、酪梨牛奶皂、小蘇打的的優點敘述與生活運用；檸檬酸的清潔原理與運用、椰子油皂基的解析與製作、蘆薈護手洗碗精、居家清潔打掃實務之 清潔要領及注意事項。

另還有活性界面劑、馬鞭草沐浴乳與浴鹽、漢本何首烏洗髮精、摩洛哥堅果油潤髮乳、玫瑰胺基酸洗臉慕斯與卸妝油、酵素洗衣精、洗衣粉、洗衣槽清潔保養粉等專業知識養成。

邀請到的講師則是中華手工皂藝術協會認證合格講師陳毓芬，她同時是約瑟芬芳香生活概念館負責人、行政院勞動部勞動力發展署北基宜花金馬區手工皂製作教學講師。

(中時 )