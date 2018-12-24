挺美輔選大將第一個喊聲 小鎮醫師蔡明忠宣布爭取立委提名

2018年12月24日 14:49 中時 謝瓊雲

鹿港豐安診所上午熱鬧滾滾，大批醫師公會成員與國民黨黃國彰黨部黨工支持者，都到場力挺蔡明忠參與黨內初選。（謝瓊雲攝）

蔡明忠深深鞠躬感謝所有好朋友到場力挺他。（謝瓊雲攝）

彰化縣醫師公會理事長連哲震(右6)等多位醫師現身為蔡明忠站台，表態支持。（謝瓊雲攝）

國防醫學院、軍醫系統出身的醫師蔡明忠宣布爭取國民黨立委補選提名，人緣極好的他，不只醫界、許多黨工、衛生局長葉彥伯(左1)都到場支持。（謝瓊雲攝）

前副縣長柯呈枋在熱情支持者贊助下，在立委第一選區內各處都已設置大型看板向選民鄉親問好。（謝瓊雲攝）

「挺美」大將開第一槍，小鎮醫師宣布投入立委補選黨內登記！鹿港豐安診所院長蔡明忠，擔任王惠美競選總部的副主任委員，輔選有功，24日上午在自家診所外宣布將參與黨內初選，全力爭取國民黨提名，保住全縣唯一一席次的藍營立委。

蔡明忠在許多醫師公會成員、國民黨黃國彰黨部黨工支持者陪同下，宣布將登記黨內初選；他說自己在鹿港落地生根、執業23年來，最常一天看診長達6節，半夜臨時有急診也一樣服務，心繫鄉親健康，但執業過程中，仍發現許多醫病間因資訊落差而關係緊繃，透過參選，希望一步一步爭取醫療完備立法。

蔡明忠強調，延續王惠美的政策一直是他心中的理想、這麼多年來為鄉親服務的心從來沒有改變。並宣布三項主要政見：監督中火、減碳顧健康；推動一村一里長照據點，落實長照社區化；建立兒童健康E化護照等。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，立委補選黨內作業機制，將配合黨中央安排，待黨中央公布登記期間後，受理有意願參選的同志進行登記，截止日後會將登記的人選，送交由黨中央負責協調；若協調未果，再由中央進行民調後決定人選，最慢將在明年元月14日公布提名人選。

彰化縣立委第一選區包含鹿港和和美等六鄉鎮，已在選區內豎立10多面大型問候看板的前副縣長柯呈枋日前也正式表態參選意願；他表示連日來在鄉親支持者積極勸進下，思考後決定爭取返鄉為民服務的機會，屆時也將前往登記，至於結果如何？則完全尊重黨中央的機制。其他有意願參與補選的國民黨成員，包括縣議員林庚壬和涂淑媚，至於剛順利連任的和美鎮長阮厚爵，雖不斷表明若黨有需要義不容辭，最後是否會主動登記爭取提名，備受關注。

(中時 )