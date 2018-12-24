黃景茂成功催生台中巨蛋 台北大巨蛋等他孵蛋

2018年12月24日 15:08 中時 盧金足

台中市府祕書長黃景茂傳出將出任台北市府都發局長，台北市長柯文哲面試時，是否問及如何處理大巨蛋？黃景茂低調不回應，僅表示「柯市長很關心大巨蛋，大家都知道」。以黃景茂順利催生台中難產多時的小巨蛋經驗，幫台北市孵出大巨蛋被寄予厚望。

柯文哲傳出將延攬黃景茂加入北市府團隊，中市府相關人士認為「柯P真識貨！」黃景茂國立成功大學工學院都市計畫系畢業、亞洲理工學院區域及都市規畫碩士，曾任高雄市政府工務局養護工程處總工程司、營建署副署長、內政部營建署代理署長、內政部淡海及高雄新市鎮都市設計審查小組副召集人等資歷。

尤其，曾代理營建署長，熟悉營建及工程的專長領域，對大巨蛋能否快速解套備受矚目，對柯文哲面試時，是否要他提出解決大巨蛋的看法？黃景茂不多做回應，只表示，日前柯文哲在與向蔡英文總統會面時即提出「需要中央協助」，也向文化部尋求解套，「柯市長很關心大巨蛋，大家都知道」。

黃景茂在龍團隊默默做事不居功，但營建與都市計畫實力，為台中市長林佳龍倚重，積極推展都市縫合，推動台中市都市計畫土地使用分區管制要點、修正相關法規，減少都市計畫管理執行疑義、提高土地利用率，解決縣市合併的城鄉差距問題。

值得一提的是，延宕多時的台中洲際棒球場旁多功能運動中心(迷你蛋)順利誕生，目前營運情況良好，黃景茂與市府團隊號召午資開發與台灣人壽策略聯盟，合作興建運動休閒綜合產業園區，參考東京巨蛋運動休閒園區概念，黃景茂若出任台北市都發局長，台中迷你蛋的成功經驗，有助順利催生大巨蛋。

柯文哲任內為社會住宅及社子島問題所擾，黃景茂協助林佳龍執行4年5000戶住宅政策目標，總計已達為5587戶，決租屋市場失衡問題，以他在興建社宅經驗對處理台北社宅及社子島也有助益。

柯文哲到台中考察，肯定台中建設，小內閣人選主動找上黃景茂，林佳龍樂觀其成，黃如出掌台北市都發局長，大巨蛋如何拆蛋是首要任務，以他為台中市拿下15座公共工程金質獎紀錄，「營建界的老師傅」下一步將挑戰解決大巨蛋的「卡蛋」危機。

(中時 )