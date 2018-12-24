信用卡剪卡時沒做這5件事 當心權益受損

信用卡。(翻攝中視新聞)

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中時電子報

2018年剩不到10天，各家銀行也陸續公布信用卡權益更新，有不少銀行將在明年調降優惠，其中中信 LINE Pay 卡，因國內一般消費回饋率降至 1%，讓網民紛喊「1%秒剪」、「2017神卡掰掰」。專家表示要剪卡前後，有五件事要注意。

明年除了LINE Pay卡外，包括玉山、新光銀行、花旗銀行、國泰世華銀行、王道銀行、凱基銀行、中信銀等明年優惠也有調降。專家表示，各發卡銀行的信用卡優惠及權益，多數為一季或半年調整一次，適時的檢視手中的卡，若使用率太低、年費高又無減免年費方式、同樣權益是否有更好的選擇時，其實都可以考慮剪卡，方便管理信用卡帳務。

在決定剪卡時，務必檢查5件事：

第一， 是否有分期帳款未付清，現在有許多信用卡提供「分期0利率」方式，剪卡後，未付清的帳款必須一次繳付，可能會造成經濟壓力。

第二， 是否有自動扣繳水電瓦斯，或綁定行動支付等費用，剪卡前務必另行綁定。

第三， 紅利點數、優惠是否未用完，不然剪卡後點數、優惠都會歸零。

第四， 剪卡時，告知銀行要將該卡停用，部分銀行會要求填寫信用卡停用授權書，才算正式剪卡。萬一沒確實完成停卡，後續銀行可能會繼續收取年費。

第五， 剪卡後，晶片、磁條、簽名列、識別號碼，是否確實破壞銷毀，以確保個資不外洩。

(中時電子報)

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