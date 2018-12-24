啃骨以為補鈣　中年男牙齒斷兩半

2018年12月24日 14:52 中時 葉臻

張男右上小臼齒如同被批過的柴裂成兩半。（葉臻翻攝）

桃園市49歲張姓男子，平時喜歡咀嚼軟骨、骨隨「吃鈣補鈣」，日前更是在吃羊肉爐的時候開心大啃羊骨，沒想到牙齒傳出「喀拉」聲響並傳出劇痛，到醫院檢查才發現右上小臼齒就裂成兩半，牙齒慘遭拔除。

桃園牙醫師公會醫師徐偉軒表示，不少人以為吃軟骨、以牙齒啃開骨頭吸骨髓可以鍛鍊牙齒的強度，並且補充鈣質，其實這樣的動作非常危險，很容易造成咬合創傷或牙齒永久性的傷害。

徐偉軒表示，張男的右上小臼齒因為施力不當，及受到過大的應力集中，像被劈柴一樣裂成兩半，由於裂痕深至牙根深部，牙齒無法保留，最後只好將其拔除，他強調，牙齒最外層的琺瑯質雖然是比骨頭還硬、堪稱全身最硬的構造，但若因為使力不當，或因為牙齒本身解剖型態在受應力集中的作用下，還是很有可能造成牙崩損、缺角、隱裂、甚至牙根裂折、劈開等輕重程度不等的損傷。

他指出，牙齒斷裂好發於後牙，尤其上排的小臼齒，及上、下大臼齒，若齒質的破損僅侷限於表面，可透過補牙、做假牙冠來治療，成效通常較理想，但若傷及牙髓、牙神經層，則恐做根管治療，但若已劈裂至牙根，或是斷裂範圍延伸過深到牙齦下，往往無法保留，只有拔牙一途。

徐偉軒表示，不少民眾像張男一樣，平時喜歡咀嚼軟骨、以牙齒啃開骨頭吸骨髓，認為這樣可以鍛鍊牙齒的強度，並且補充鈣質，事實上目前並沒有足夠的研究報告顯示啃咬軟骨、骨髓能幫助鈣質吸收或強化齒質，牙齒的琺瑯質在牙齒發育完成、萌發出來後其實就不會再生長，過度「硬碰硬」反而會加速齒質的磨損及流失。

(中時 )