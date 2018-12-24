冷氣團來襲泡湯好時機 參山處推東埔溫泉之旅

背包客第1天先走訪集集火車站及探訪集集老街！（陳世宗攝）

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順道漫遊最美的車程火車站。（陳世宗攝）
參訪林業展示館，研究台灣檜木的前世與今生。（陳世宗攝）
中部東埔素以溫泉聞名，有溫泉鄉美譽，屬弱鹼性碳酸氫納泉！（陳世宗攝）
晚上可就近入宿東埔溫泉區各飯店。（陳世宗攝）
第2天再到馬奴多斯獵人等古道尋訪，別具一番詩情畫意！（陳世宗攝）

傳統24節氣「冬至」已過，進入泡湯旺季！交通部觀光局參山國家風景區管理處推出「2018-19台灣好湯-溫泉美食嘉年華」，邀請民眾到中部泡湯及享受美食佳餚，趁著連續假期規畫2天1夜東埔溫泉之旅，讓民眾結合森林芬多精與溫泉體驗、老街漫遊、古道尋訪及健行。

參山國家風景區管理處長柯建興說，今年「2018-2019台灣好湯」系列活動，以「聚焦溫泉的品牌」、「產業捲動與參與」及「遊客體驗感動行銷」3個面向，來推動台灣全區的溫泉特色；推出台灣各溫泉區優質泡湯行程，帶領民眾深入感受台灣好湯的魅力。

柯建興指出，中部東埔素以溫泉聞名，有溫泉鄉美譽，屬弱鹼性碳酸氫納泉（俗稱美人湯），位於玉山國家公園西北側，風景據點多，遊憩區遼闊；瀑布、溪谷、斷崖、古道、雲海及森林遍佈，動植物生態豐富；還可健行到彩虹瀑布、情人吊橋及走訪東埔吊橋、部落巡禮等！

參山處特推薦2天1夜的旅遊行程！第1天走訪集集火車站及探訪老街，順道漫遊最美的車程火車站及參訪林業展示館，並品嚐在地的羊肉風味美食；下午至父子斷崖森林步道健行，晚上入住東埔溫泉。第2天再到馬奴多斯獵人古道、體驗原住民風味餐、尋訪日月潭湖畔等。

如何到《南投縣東埔溫泉區》→自行開車：國道3號名間交流道－台16線至水里－轉台21線往信義鄉－轉投60鄉道即抵；大眾運輸：於水里車站搭乘員林客運至「東埔溫泉站」。

(中時 )

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