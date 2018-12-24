水草箱「清潔夫」大和藻蝦 金門農工繁殖成功

2018年12月24日 15:23 中時 李金生

大和藻蝦有其成長特性，幼苗階段需在海水中索餌成長至幼蝦，再游回淡水中生活。（金門農工提供）

水族業者將大和藻蝦當做水草缸的「清潔夫」。（金門農工提供）

金門農工水產養殖科經過多年的研究、實驗，掌握繁殖大和藻蝦的關鍵要點。（金門農工提供）

台灣觀賞蝦外銷的主力之一，水族箱的清潔夫「大和藻蝦」，人工培養十分困難，金門農工水產養殖科經過多年的努力，宣布繁殖成功，期待這項研究成果有助於減緩目前野外大量捕撈，導致野生族群日益減少的問題。

大和藻蝦即是大和米蝦Caridina multidentata的俗稱，主要分布於日本、琉球、台灣和馬達加斯加等地，體型最大可達5公分，是一種主要攝食藻類的蝦子，尤其酷愛附著性藻類。

這種蝦子有其成長特性，幼苗階段需在海水中索餌成長至幼蝦，再游回淡水中生活。水族業者將它當做水草缸的清潔夫，原因是它可清潔水族缸壁、水草葉面、石頭等表面的藻類，大大節省人力清潔的消耗，同時因幼苗無法在淡水中成長，因此可控制水族缸中的蝦隻數量，加上沒有一般淡水蝦的大螯腳，不會破壞水草的造景美觀，且蝦背又有一條金線，頗具觀賞價值。

金門農工養殖科主任董倫如表示，因大和藻蝦在幼苗階段的水質及餌料問題，繁殖上具相當的難度，能大量繁殖者幾乎沒有，且過去沿用舊有蝦子繁殖模式，成效也不佳，該科經過多年的研究、實驗，才稍掌握其中的關鍵要點。

校長劉湘金表示，這項繁殖成果讓水產科的同學多了一項技能外，也希望能減輕大和藻蝦在野外族群遭捕撈的壓力，並朝外銷出口的目標大步前進。

(中時 )