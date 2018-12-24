預防網路犯罪 南市警前進陽明工商加強宣導

2018年12月24日 15:22 中時 劉秀芬

台南市政府警察局犯罪預防宣導團24日上午前進官田區陽明工商，宣導校園法律常識。現今社群網站發達，隨時隨地都能發表個人意見，但在網路上發言並不是沒有限制的，宣導團呼籲同學不要因為一時衝動，就在網路留言謾罵、恐嚇，以免觸法。

現今科技日新月異，網路的普及性和方便性自然不在話下，這也讓許多人會使用網路來交換彼此的意見或看法。然而，有些人卻利用網路的匿名性來當作護身符，對於自己看不慣的言論或事物，在發表、批評或反駁意見的時候，會用情緒性、辱罵或是帶有恐嚇意味的字眼，並以為自己不會有任何法律責任，殊不知這些發言都很有可能已經觸法。

此次課程針對網路犯罪常見的形式及預防對策進行解說，同時透過實際案例講解，網路世界等同公開場所，所有言論都必須受公評，而且「凡走過必留下痕跡」，若是使用網路來犯罪，警方則是可以透過IP位置，進而查出幕後的網路使用者。為避免觸法，在網路上發言時最好保持理性，面對存心滋事的言論，也不要馬上用情緒性或其他不當的字眼回覆。

最後宣導團特別準備電影票來做為有獎徵答禮品，台下氣氛high到最高點，歡樂的互動達到預防犯罪的宣導效果。宣導團最後也不忘叮嚀，無論是現實或網路生活，大家都必須謹言慎行，畢竟在網路上逞一時的口舌之快，並不會帶來任何實質的好處。

(中時 )