國旗回來了！高市議會時隔多年再現整排大國旗

2018年12月24日 15:33 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市議會今日外觀(上)、高雄市議會昔日外觀(下)。(圖/合成圖，上圖為李姓網友提供，下圖為google map 2017年2月拍攝畫面截圖)

國民黨韓國瑜成功翻轉民進黨長年執政的高雄，韓國瑜將在明(25日)宣布就職，市府各局處也都緊鑼密鼓操辦交接典禮，其中最讓人吸睛的就屬高雄市議會了，有網友在臉書上傳了2張高雄市議會的照片，照片中清楚可見市議會外圍的透明玻璃插滿一整排的大國旗，許久未見的場面，讓不少網友直呼很感動。

李姓女網友在臉書上傳了2張高雄市議會外觀照，圖中清晰可見工作人員正將國旗插上玻璃隔板，一整排的國旗看上去特別亮眼，這次高雄市不但重回藍營懷抱，更是我國的行憲紀念日施行滿72週年的日子，碰上新科官員就任，可說是好不熱鬧。

網友紛紛留言表示意見，「感動」、「愛國旗」、「慶祝高雄光復節！」、「愛國旗，愛國家」、「看到國旗，心有感觸」、「感動啊」、「好久不見國旗能再高高掛及旗開飄揚了，太感動了」、「好久沒見到旗海飄揚了」、「開心青天白日滿地紅國旗，又能在高雄飄揚」、「國旗飄掦鼓舞人心」、「真是令人振奮的日子！」。

另有網友推測分析，「行憲紀念日以前都有掛國旗放假，是綠執政後才取消的」。

(中時電子報)