難抵健身教練魅力 富家女豪擲百萬買課程結果…

女子花140萬元指定健身教練上課，還沒上完課教練就離職。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名家境富裕的林姓女子4年前上健身房，看上一名林姓健身教練，砸下140萬元購買該名男教練課程，孰料580多堂課程還沒上完，林男就先離職，林女終止契約，向健身房討回剩下87萬元課程費用成功。

判決書指出，林女自2014年指定林姓男子為專屬教練，然而林男在2年前離職，林女主張她剩餘課程尚有580 堂，餘額為87萬1,240 元，向健身公司請求返還。

健身公司則表示，健身契約均有約定使用期限，林女應於使用期限內完成所購買的個人教練課程，而林女除了指定個人教練林男外，還指定2名以上的教練，健身公司認為林姓教練轉述不當，導致林女誤會「會籍還在，課程就可以上完」，責任不該歸屬健身公司，主張依契約只賠償林女20%違約金。

林姓教練證稱，公司員工教育時說過，課程即使過期都還可以繼續上完，不會因為時間到了就失效，不准會員上完課程。林男說，他只是單純告訴林女「會籍還在，課程就可以上完」，如果有會員在超出期限之後才來請求，他們(教練)也會准許會員上完課程。

法官根據林男證詞，認為每個教練都有授權可以跟會員簽約，林男依照公司指示跟林女說「只要會籍還在就可以把課程上完」，其他教練這樣跟會員解釋契約，且林女因林男離職向健身中心終止契約，屬於不可歸責於消費者的事由，法官認為林女要求返還課程費有理，判健身公司退還87萬元費用。

(中時電子報)

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