搞恐怖！鎖定這目標 蓋達組織捲土重來

英國蓋維克機場因無人機亂入，引發疑慮，影響許多航班，導致近14萬人行程受影響。（美聯社）

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中時電子報
蓋達組織在美發動911攻擊事件

英國內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯（Ben Wallace）說，恐怖組織蓋達正「捲土重來」，並試圖攻擊歐洲客機。

據CNN新聞網24日報導，華勒斯在接受《周日泰晤士報》（The Sunday Times）專訪時說，2001年9月11日主謀美國世貿大樓攻擊事件，導致近3,000人喪生的蓋達組織仍處心積慮，想要發動飛航班機攻擊，並發展擊落班機的相關技術。

華勒斯警告，飛航威脅的確存在。蓋達組織已重整，針對歐洲推動愈來愈多陰謀，並愈來愈熟悉新手法。

近年來由於伊斯蘭國（ISIS）崛起，使蓋達組織黯然失色，尤其是在它的代表人物賓拉登（Osama Bin Laden）2011在巴基斯坦被美軍格殺後，更是如此。華勒斯指出，蓋達組織伺機而動，設想21世紀的攻勢，威脅從未消失。

此外，英國情報首長也很擔心，美國總統川普決定從敘利亞全面撤軍，會形成華勒斯口中「穆斯林對西方發動攻擊的新避風港」。

這個周末僅次於倫敦希思羅機場，身為英國第二繁忙的蓋維克機場（Gatwick Airport）由於不斷有人通報稱有無人機盤旋，而被迫關閉，從19日到21日，影響了近14萬名乘客。不過警方稱，目前並沒有跡象顯示，這和恐怖攻擊有關。

(中時電子報)

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文章來源：'Resurgent' al Qaeda looking to target planes in Europe, UK security minister warns

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