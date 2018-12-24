教育部勉予同意聘任管中閔為台大校長

2018年12月24日 15:33 中時 林志成 、中時電子報/ 戴安瑋 、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 、中時電子報/

僵持將近一年的台大校長遴選案，教育部長葉俊榮今(24)天表示，台大校長遴選案有程序瑕疵，教育部原透過溝通及提案方式，希望遴選委員會負起責任，重新開會、處理瑕疵後，再聘任，但遴選委員會一直不開會，教育部已不再期待，將勉強同意管中閔擔任台大校長，但台大必須在三個月內檢討，向教育部報告及對外說明。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

教育部長葉俊榮下午主動召開記者會表示，台大校長遴選時，有二項爭議，程序有瑕疵，他7月16日上任後一直希望台大校長遴選委員會面對爭議，處理問題，主動積極的補正瑕疵，校長上任才可坦然面對社會的指責。葉俊榮說，從來沒有否定管中閔的當選資格。並呼籲遴選委員會要坦然承擔、勇敢面對程序爭議。

教育部長葉俊榮表示，台大校長遴選案的爭議在於管中閔擔任台哥大獨立董事，這樣的事實有無揭露？讓遴選委員會知道、列入考慮，這是典型程序上的爭議，不是實質上誰當校長的問題。

葉俊榮說，若遴選過程中有疏於處理，以至於引起社會爭議的部分，應按照大學自治的精神，尊重遴選委員會，針對沒有處理好的地方對外界以所交代。教育主管機關的角度，就是希望遴選委員會再次開會澄清處理，合乎形成議案、實質討論、做出議決的程序義務，積極處理。主要遴選者、決策者不是教育部、行政院，而是大學本身的遴選委員會，只要沒有明顯違法，教育部原則上都應該尊重。

葉俊榮強調，整件事情從法理上就是行政程序瑕疵能否補正的議題，尤其處理程序的方法不夠到位，而引起社會各界更進一步的激盪，變成管上或管下的議題，變成挺管、拔管的爭議，相當不幸，甚至把程序瑕疵擴大解讀成否定當選資格。葉俊榮說，教育部從來沒有否定管中閔的當選資格，而是不斷要求從程序面解決，希望遴選委員會勇敢承擔、坦然面對，不要逃避。

葉俊榮最後說，教育部勉強同意管中閔擔任台大校長，但台大必須在三個月內針對遴選瑕疵對外充分說明。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長，教育部以遴選過程有瑕疵，不予聘任，導致潘文忠及吳茂昆前後兩位教育部長下台，葉俊榮7月16日起擔任教育部長，提出「第三條路」，宣布要進行「有溫度的溝通」，以化解僵局。但他無法說服台大遴選委員會開會，教育部決定放手，聘任管中閔為台大校長。

(中時 )