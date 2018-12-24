新竹市長林智堅明連任就職 強調將更具同理心再拚4年

2018年12月24日 15:52 中時 陳育賢

新竹市長林智堅25日連任就職，他24日表示，未來將堅持「市民第1、建設優先」，強調未來施政會更加傾聽、更具同理心，而明天就職典禮後，他也將在市府長廊和基層同仁「同框」，與市府員工一同分享炸雞、披薩、可樂等，來場「長廊有約」，一起為新竹市共同打拚。

林智堅表示，此次選舉他得票超過10萬，代表市民對他有更高的期待，未來市政團隊將更加傾聽、更具同理心，更謙卑地看見市民的需要，和民眾站在一起，讓施政更加接地氣，共同讓城市的未來更幸福也更美好。

林智堅感謝勤奮努力的偉大市民，以及歷任市長為這座城市的努力，創造了3高1低、創稅能力全國第1的一流城市，過去市府團隊全心努力打拚，向中央爭取超過100億經費翻轉城市，新竹市也因此連3年獲最幸福城市、兩次獲5星市長，讓市民認同感與光榮感提升，以身為新竹人為傲。

林智堅指出，「市民第1，建設優先」是他堅持不變的初衷，將持續推動市政建設，未來4年將致力於經濟、交通、教育、文化與2025城市願景等5大施政方向，透過大車站、輕軌等重大建設帶動竹市產業投資，並打造竹科成為下1個世代的產業園區，推動香山精密機械園區，促進傳統產業轉型升級，帶領新竹市全力「拚經濟」。

交通建設方面，他將力推大車站計畫及大新竹輕軌計畫，縫合前後站發展，改善新竹市交通問題，同時，也將透過新校園運動、積極爭取總圖書館興建、修復和活化古蹟等，持續教育文化工作，並逐步規畫「2050城市願景計畫」，希望帶領新竹市下個50年、100年，有更幸福的發展。

(中時 )