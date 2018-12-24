大甲鐵砧山蔣公雕像 移至國軍紀念公園

大甲中正雕塑公園的蔣公銅像，下午進行移位工程。（翻攝臉書社群）

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大甲中正雕塑公園的蔣公銅像，已移位至鄰近的國軍紀念公園擺放。（陳淑娥攝）

有民眾下午po網指出，大甲鐵砧山的中正雕塑公園蔣公騎馬銅像目前正遭移除！台中市風景管理所表示，因要活化鐵砧山進行改造計畫，蔣公銅像並非移除，而是移至鄰近屬性相同的國軍紀念公園，銅像一樣矗立在鐵砧山上，純粹是整體規劃，並無政治考量。

民眾下午在臉書社群po出一張蔣公騎馬銅像被吊車吊起來的照片，並寫道「就讓他好好在上面騎馬不好嗎?」立刻引發許多網友留言，也掀起了網路藍綠唇槍舌戰。

對此，台中市風景管理所長廖偉志表示，蔣公銅像並非移除，而是鐵砧山將進行活化改造，中正雕塑公園將設置休閒健身及遊樂設施，因考量蔣公銅像屬性，所以將銅像移置鄰近的國軍紀念公園，屬於一個軍事觀光屬性，那邊有許多飛機等軍事設備，蔣公銅像矗立在忠靈祠旁，一樣在鐵砧山上，沒有政治考量。

因蔣公銅像年代已久，基座有些損毀暫未移除，目前將研議後續處理方式；廖偉志說，大甲鐵砧山是有名的觀光景點，已爭取到中央第一期改造補助經費2400萬元，目前先進行整地，包括空間整理及步道規劃，所以才將銅像依屬性移位，許多雕塑也都將進行移位歸納，希望鐵砧山能與鰲峰山成為海岸雙丘。

市議員李榮鴻聞訊後也趕往現場，他持反對意見強調，軍人公墓屬於陰的，哪有遊客會過去，蔣公雕像矗立在中正雕塑公園才有意義，近期將辦會勘要求將雕像移回原位。

(中時 )

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