亞培3個月內2度變質 消基會要真相

2018年12月24日 16:19 中時 王思慧

今年9月傳出有消費者向媒體投訴，消費者購買美商亞培公司亞培安素飲品飲用，在效期內的產品（鐵罐裝）打開後散發臭酸味，將整罐倒出後更發現已變質成豆腐渣狀。在食藥署要求下，亞培公司下架6項疑慮產品共計264萬4939罐，並僅開罰10萬元。但12月21日又發生一起塑膠瓶裝變質事件，對此消基會怒批，亞培安素3個月內連續發生不同材質的商品，卻有同樣的變質事件，食藥署與亞培公司應該要給消費者一個真相。

消基會指出，自從亞培出問題後，多次致電給亞培公司與亞培委託的奧美公關公司，詢問發生的真正原因，但只得到的答案僅一句回應「冷凝水的水流不順暢，從封罐處的縫隙流入罐內所致」，感覺事不關己；亞培公司在22日官網的聲明又宣稱「亞培液體營養產品為乳狀，液體中有懸浮的非可溶性礦物質。這些非可溶性礦物質和其他成分在罐中可能會產生凝聚現象，此為產品正常屬性。非可溶性礦物質可能沉澱於罐底、罐壁，或可能懸浮於表面 ; 這類的凝聚物對健康無害。」

消基會批評，亞培在一切未定之前，案情沒有經過審慎的驗證，便又宣稱假設的結論，且對健康無害，實在是很難讓消費者有信心。

消基會董事長雷立芬表示，亞培公司一直無法給消費者安心的證明，且食藥署也無法做到落實把關，就讓亞培再度重新上架，這樣的做法根本就是忽視國人的健康，因此將會發文給監察院提起調查。同時呼籲消者在還沒有結果前，消費者應該要抵制有風險性的商品，捍衛自己與家人的健康。

藥師公會全聯會執行長沈采穎指出，對於亞培所說的冷凝水，食藥署應該要查清楚，中文的冷凝水在英文裡面有兩個說法「condensate」和「cooling water」，冷氣機所產生的水這類的廢水就是condensate，而cooling water則是用於食品等工業製程，雖cooling water不是直接加入食品，但用於食品製程時，需要添加化學藥品。

因此到底冷凝水加了什麼化學藥劑，亞培應說明，因化學藥劑恐會影響到產品的酸鹼平衡，因此添加進去的化學藥劑是否會影響身體，希望食藥署可以去釐清「冷凝水」到底是哪一種，且是否對人體有害。

(中時 )