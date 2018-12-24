平埔族原住民身分認定闖關 立院留待下次協商

2018年12月24日 16:44 中時 游昇俯

平埔族群身分的確立，民間曾歷經長達二十多年的復名運動。與此相關的「原住民身分法」修正草案，則在今（24）日進行審議，但因平埔族群數量仍無法精確推估，在其所涉及原住民族群的選舉、預算資源分配上，可能產生排擠效應，未獲得立委共識，故保留相關修法條文，留待下一次委員會協商。

立法院內政委員會今天審查原住民身分法修正草案。原民會表示，現行法規將原住民分為山地及平地原住民兩類，為使平埔族群獲得原住民身分認定，故行政院版修法，於原住民身分法第二條增列「平埔原住民」類別，並同時規定其權利將另訂定法律與以規範。

行政院版並以本人或直系血親於日治時代戶口調查簿，有註記為屬於原住民者（熟番）為平埔族身分認定依據，其直系血親子女、孫子女只要登記，皆可依此認定其原住民身分。但原民籍立委鄭天財、孔文吉便擔心，依此定義，平埔族族群數量將無限制膨脹，進而排擠原住民族身分所能獲得的預算經費。

孔文吉便表示，目前山地及平地原住民加總僅53萬多人，平埔族僅依其自由意願登記，寬鬆推估人數可能有107萬人，一旦都認定具有原住民身分，未來相關權利義務及資源分配都將受到衝擊，修法應先考量相關配套措施，身分認定需要更嚴謹。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，目前平埔族人口統計有各種說法，但都只是推估，透過內政部戶籍資料查核較精確的數據要明年底才知道，但未來採登記制，也要本身對原住民身分有認同才算，數量也會與推估不同；他並指出，針對原住民參政權，未來會增列平埔族名額，不會與山地、平地原住民互相競爭。

在未與立委獲得共識情況下，內政委員會最終針對原住民身分法與原住民身分認定相關的第二條、第十條條文修正案，保留行政院及立委林俊憲、管碧玲、孔文吉等的修正版本，留待下一次協商。

(中時 )