搶食國旅暖冬補助案 台中飯店業加碼送餐券

2018年12月24日 16:17 工商 曾麗芳

台中福華大飯店推出「品味台中」住房專案，至明年3月31日前入住，每房補助500元館內餐飲抵用券。（圖／業者）

交通部觀光局11月推出的「前進宜花東•高屏暖冬遊」獲得熱烈迴響，明年1月份擴大國旅暖冬補助方案，補助範圍擴及全台縣市，週日至週四期間住宿最高可補助1,500元，台中飯店業者爭相配合推出國旅暖冬方案搶市！

其中，台中福華大飯店搭配推出的「品味台中」住房專案，不分平假日、不分年齡層，2019年3月31日前入住，每房即補助500元館內餐飲抵用券，「高級單/雙床房」含2客自助早餐，實付2,199元起；同樣熱銷的「心花朵朵開」花博住房專案優惠加碼，除原有依房型人數贈送的「花博票券」，每房免費再贈2位兒童入住、再送早餐。

台中福華大飯店表示，所有專案搭配國旅暖冬方案利多，預料住房率將比去年同期再成長。

開賣即熱銷的「品味台中」住房專案， 即日起至2019年3月31日前入住，專案每房補助500元餐飲抵用券，館內4間餐廳通用，不管是內用西式排餐或江浙粵式料理，還是外帶蛋糕或麵包皆可折抵消費。

該專案含2客自助早餐，兩人入住3,699元起，明年1月份搭配暖冬方案實付2,199元起；若入住「雅緻樓層」，還可免費體驗Be ONE瑜珈系列課程（售價600元）。

台中福華大飯店表示，來台中除了走訪各大景點，更可以花些時間於飯店設施及活動，包括Be ONE的檜木烤箱、SPA水療池、蒸氣室或瑜珈課程等紓壓放鬆體驗，搭配餐券的使用，可以細細品味台中美食與生活。

(工商 )