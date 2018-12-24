企業女強人熱心公益捐血 背後是暖暖母愛

2018年12月24日 15:58 中時 鐘武達

張惠英（左二）與企業伙伴舉辦愛心捐血活動，贊助的禮品常讓捐血民眾滿載而歸。（鐘武達攝）

張惠英結合各社團舉辦愛心捐血活動，還提供捐血民眾推拿按摩的服務。（鐘武達攝）

員林市女企業家張惠英30多年前因前置胎盤分娩時大出血，她珍惜撿回來的生命，發願每年子女出生的月份都會捐血，事業有成後更經常發起公益捐血活動，受到她的愛心感染，24日甚至有民眾清晨6點多就到市公所前等待9點才抵達的捐血車。

得展棉業是國際知名織襪品牌代工廠，目前更自創「Easyfit」品牌將「MIT」行銷到全世界，與先生為聯合創辦人的張惠英，護校畢業後曾擔任護理師。她說，第1次懷孕時因前置胎盤生產風險極高，當時憑自己的專業知識，預先抽了500CC血液以備不時之需，果然，那次分娩讓她更加篤定「捐血」的重要性。

自己的血液救自己，也可以幫助別人！張惠英說，身為人母後，就開始以兒子與女兒的出生月份，每年至少捐血2次，近幾年更積極擴大這項公益活動，除了企業主辦，還結合員林國際獅子會、花壇北玄宮、興儒志願服務隊等社團聯合行動。

為鼓勵更多民眾熱血助人，張惠英與參與的企業伙伴每次舉辦捐血活動都不惜重資提供贊助，24日贊助廠商分別提供有除臭襪、雨衣、護頸枕，還有現場推拿按摩等服務。

張惠英舉辦的捐血活動果然不冷場，除了有民眾在上午6點多就排隊等捐血車，25日將轉任縣議員的員林市長張錦昆、與來鹿港區選出的議員涂淑媚也都專程到場響應捐出熱血，場面很熱絡。

(中時 )