婦人SPA烤箱內猝死 醫師指這類人不適合洗三溫暖

2018年12月24日 15:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

冬季天氣一變冷，不少人前去泡湯或使用烤箱暖和身子，但近日卻有民眾在某運動中心附設的烤箱內猝死，送醫急救仍不治身亡。醫師提醒，心血管疾病或慢性病患者應不適合洗三溫暖，民眾應注意使用。

新竹市一名68歲謝姓婦人，前天晚間被民眾發現在某運動中心附設的烤箱內猝死，送醫急救仍不治身亡。醫師提醒，心血管疾病或慢性病患者應不適合洗三溫暖，民眾應注意使用。

中央社報導，謝姓婦人前天晚間一如往常到運動中心運動，後來使用烤箱，有民眾進入時發現她一動也不動，嚇得趕緊通知館內救生員到場，在女性工作人員陪同下緊急實施心肺復甦術，後續送醫急救仍回天乏術。

新竹馬偕醫院心臟內科醫師林柏霖表示，所謂三溫暖是透過冷熱刺激，讓血管放鬆、收縮，瞬間促進血液循環，但若已罹患心血管疾病，甚至是有家族病史者，都可能因此造成血管栓塞，形成腦中風或心肌梗塞，另外包括三高、腎臟疾病者、孕婦等，也都不適合洗三溫暖。

林柏霖提醒，最近早晚氣溫變化大，忽冷忽熱會增加血管收縮，恐致心臟無法負荷，猝死風險性也變高，提醒民眾注意保暖和補充水分，也建議在使用蒸氣室或烤箱前，先用溫水淋浴，或稍微活動身體，讓身體暖活起來，心臟較能適應、負荷。

(中時電子報)