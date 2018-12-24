管中閔終於上任 柯志恩：感謝葉俊榮承擔 歷史會記住這一哩路

2018年12月24日 16:01 旺報 簡立欣

台大總算有校長，立委柯志恩臉書狂喜表示「不信公理喚不回」，並感謝教育部長葉俊榮「有溫度的溝通，在冷風中格外溫馨」，願意承擔，她向葉俊榮喊話「辛苦了」，並表示歷史會記住這一哩路。

柯志恩臉書如下：

陽光終於衝破了黑暗！管中閔校長可以上任了！

千呼萬喚，全民引頸期盼，歷時將近一年的「卡管」今天畫下句點，被壓制已久的「大學自主」終於可以掙脫政治枷鎖，抬頭挺胸、昂首闊步、迎向光明，這不僅是台大校園自主的勝利，更是台灣民主法治與正義公理的彰顯！恭喜台大在長期懸缺後，終於有了正式校長！

剛教育部召開記者會，「勉予同意」聘任管中閔校長，肯定葉部長在沉重壓力下，秉持法律學者的良知與對公共事務正當的程序，勇敢做出一個關鍵性的正確決定！然而，身為在野黨立委，仍須嚴正指出，拔管歹戲皆因政府高層的愚昧、蠻橫，不惜對法治與遴選程序的踐踏扭曲，重重斲傷了大學自主的精神，也造成校園和社會紛擾不安，更重創政府的形象與公信力！希望民進黨記取拔管翻攪的傷害與教訓，還給大學自主的空間與尊嚴。

不信公理喚不回！葉部長有溫度的溝通，在冷風中格外溫馨！峰迴路轉，柳暗花明，我願給核聘的葉部長一句肯定：謝謝承擔、辛苦了！歷史會記住這一哩路！

(旺報 )