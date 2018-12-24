印尼下波海嘯恐難防？專家說這才是關鍵

2018年12月24日 15:59 中時電子報 吳映璠

印尼爪哇、蘇門達臘海邊22日晚間遭遇致命海嘯襲擊，專家示警，由於附近火山活動仍頻繁，預期後續仍會再遇海嘯，只不過印尼的海嘯支持網絡自2012年起便停止運作，加上現行海嘯預警系統無法偵測到火山運動引發的海嘯，若要搭建新系統曠日廢時，另外火山離岸邊太近，預警的時間有限，專家悲觀地認為依印尼現在的狀況，要因應海嘯再次襲來，恐不樂觀。

喀拉喀托之子火山噴發引發海底山體滑坡，進而導致致命海嘯席捲巽他海峽附近海灘。

上周六晚間9點半致命海嘯席捲巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘，此前官方並未發布海嘯預警訊號，以至於大浪來襲時，民眾逃生不及，是導致這次災情慘重主因。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）這兩日在推特發文承認，印尼自2012年以來國內的海嘯支援網絡（tsunami buoy network）就從未運作過，目前的預警系統也僅能偵測到地震發生後的海嘯情形，他說當務之急就是建置能夠偵測山體滑坡、火山噴發引發的海嘯預警系統。

不過印尼目前的狀況能否來得及因應下一次海嘯襲來？專家表示不樂觀。

根據英國衛報（The Guardian）報導，引述自英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）專家德歐（Richard Teeuw），他建議印尼政府應該使用聲納數據來描繪喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山周圍海床地勢，不過要建置好這樣的地圖通常需耗時數月。

另外昆士蘭大學（University of Queensland）的火山學者尤拜（Teresa Ubide）則對於喀拉喀托之子火山連續噴發數月感到憂心，她認為這個情形並不尋常，顯示火山正處於活躍期，有可能再度噴發。

她說難以預期火山下次噴發的時間點，由於沒有地震活動，印尼政府要示警也很困難，她更指出下波海嘯難防的關鍵其實是因為喀拉喀托之子火山離岸邊太近，而海嘯衝上來的速度非常快，政府根本沒有多少時間事先警告民眾。

德歐警告，喀拉喀托之子火山現在仍處於活躍期，有可能再度引發海底山體滑坡現象，換句話說，巽他海峽附近沙灘近期遭遇另一波海嘯侵襲的機會非常高。

(中時電子報)

Wow. This is the volcano “Child of Krakatoa” believed to have caused the Indonesian Tsunami. Video courtesy of Susi Air #tsunami pic.twitter.com/v99DT1KJ4N — David Lipson (@davidlipson) December 23, 2018

喀拉喀托之子火山仍處於活躍期。（圖／路透社）

喀拉喀托之子火山仍處於活躍期。（圖／路透社）