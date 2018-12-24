萌！粉紅Kitty華山端美味！邀閨蜜陪Meoldy泡泡浴

2018年12月24日 16:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！今（24日）就是平安夜了！《Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店》今起在台北華山文創園區展店！本次快閃店由Hello Kitty攜手美樂蒂與大耳狗兩位「閨蜜好友」，打造滿滿的粉色空間，引領粉色狂潮。Kitty粉紅客廳、Meoldy泡泡浴室超好拍，還有絨毛玩偶、粉的冒泡的隨身面紙、化妝包、摩登粉嫩漁夫帽！更有三個人氣角色的造型甜包、浪漫飲品，拍照打卡、品嚐甜蜜，趕快邀甜蜜閨蜜一起來品味粉紅風暴！

《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》Hello Kitty的客廳區。（主辦單位提供）

《Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店》粉色泡泡派對開始囉！（主辦單位提供）

《Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店》免費入場，夢幻場景拍不完！ 實景打造Hello Kitty的粉紅客廳，快點跟Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗一起窩在客廳看電視！美樂蒂的浴室，和姊妹一起進入粉紅色的泡泡浴池開個泡泡趴吧！還有大耳狗的仙人掌花圃、閨蜜最愛的逛街場景、夢幻的粉色鞦韆，不管怎樣都好拍，IG打卡也夢幻！

造型甜包子、甜蜜多拿滋（左）、甜而不膩的繽紛馬卡龍（右）。（主辦單位提供）

限定店內還有特色夢幻甜點，《粉紅吧Sweet Together》以Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗三個角色造型為概念，人手一份的輕食，不只好吃、鏡頭更好拍！一定要買人氣No.1造型甜包子，三個角色的表情真是super cute。

閨蜜三色飲品，與姐妹一人一杯！角色限量吸管套，開派對的好夥伴！（左起：藍柑橘歐蕾、草莓歐蕾、蜂蜜紫薯歐蕾）。（主辦單位提供）

還有粉紅、粉藍、粉紫的三色歐蕾，夢幻度爆表，好姊妹一人一杯，一起分享好甜蜜。值得一提的是，餐飲區限量商品「造型吸管套」，三個角色大頭造為閨蜜聚會增添亮點！

購買任一熱飲能夠任選一款角色拉花！（左起：大耳狗、Hello Kitty、美樂蒂）。（主辦單位提供）

《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》粉紅盪鞦韆區。（主辦單位提供）

三麗鷗家族2018年推出限定的Pinkholic粉嫩造型圖素，少見手繪風格，與以往風格不同，粉嫩的色系、溫潤的筆觸，清新可愛更增添一股微熟感！還有可愛的小亮點，Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗三位閨蜜互相交換衣服穿，展現好友情誼！還有期間限定的商品只在《粉紅閨蜜期間限定店》買的到，趁著耶誕、跨年、農曆假期，趕快邀閨蜜一起噴發粉紅少女心！

《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》商店空景。（主辦單位提供）

《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》

時間：2018年12月24日~2019年4月7日（除夕休館一日）

時段：11:00~19:00

地點：華山1914文創園區 – 中7B館

(中時電子報)